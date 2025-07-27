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Боевикам ВСУ дали карт-бланш на любые преступления, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 27.07.2025
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11:35 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/prestuplenie-2031715883.html
Боевикам ВСУ дали карт-бланш на любые преступления, заявила омбудсмен ДНР
Боевикам ВСУ дали карт-бланш на любые преступления, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 27.07.2025
Боевикам ВСУ дали карт-бланш на любые преступления, заявила омбудсмен ДНР
Боевикам ВСУ и иностранным наемникам был отдан полный карт-бланш на совершение любых военных преступлений в отношении мирного населения, заявила РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:35:00+03:00
2025-07-27T11:35:00+03:00
в мире
россия
украина
курская область
дарья морозова
владимир путин
мария захарова
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Боевикам ВСУ и иностранным наемникам был отдан полный карт-бланш на совершение любых военных преступлений в отношении мирного населения, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "Достаточно взглянуть на те ужасы и зверства, которые творили ВСУ на территории Курской области. Украинским боевикам и иностранным наемникам, по сути, дан полный карт-бланш на военные преступления и любые бесчинства в отношении мирного населения", - рассказала Морозова. По ее словам, это связано с отсутствием моральных ограничителей у людей, принимающих решения в Киеве и западных странах, учитывая уровень пропаганды и ненависти по отношению к Донбассу и России в целом. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250725/donetsk-2031349331.html
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031623001.html
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в мире, россия, украина, курская область, дарья морозова, владимир путин, мария захарова, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Украина, Курская область, Дарья Морозова, Владимир Путин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Боевикам ВСУ дали карт-бланш на любые преступления, заявила омбудсмен ДНР

Морозова: ВСУ получили полный карт-бланш на военные преступления против граждан

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Боевикам ВСУ и иностранным наемникам был отдан полный карт-бланш на совершение любых военных преступлений в отношении мирного населения, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"Достаточно взглянуть на те ужасы и зверства, которые творили ВСУ на территории Курской области. Украинским боевикам и иностранным наемникам, по сути, дан полный карт-бланш на военные преступления и любые бесчинства в отношении мирного населения", - рассказала Морозова.
Момент удара ВСУ по Донецку. 25 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS
25 июля, 10:59
По ее словам, это связано с отсутствием моральных ограничителей у людей, принимающих решения в Киеве и западных странах, учитывая уровень пропаганды и ненависти по отношению к Донбассу и России в целом.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В СБ ООН произошла перепалка из-за Украины
Вчера, 15:42
 
В миреРоссияУкраинаКурская областьДарья МорозоваВладимир ПутинМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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