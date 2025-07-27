Боевикам ВСУ дали карт-бланш на любые преступления, заявила омбудсмен ДНР
Морозова: ВСУ получили полный карт-бланш на военные преступления против граждан
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Боевикам ВСУ и иностранным наемникам был отдан полный карт-бланш на совершение любых военных преступлений в отношении мирного населения, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"Достаточно взглянуть на те ужасы и зверства, которые творили ВСУ на территории Курской области. Украинским боевикам и иностранным наемникам, по сути, дан полный карт-бланш на военные преступления и любые бесчинства в отношении мирного населения", - рассказала Морозова.
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Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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