https://ria.ru/20250727/prestuplenie-2031715883.html

Боевикам ВСУ дали карт-бланш на любые преступления, заявила омбудсмен ДНР

Боевикам ВСУ дали карт-бланш на любые преступления, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 27.07.2025

Боевикам ВСУ дали карт-бланш на любые преступления, заявила омбудсмен ДНР

Боевикам ВСУ и иностранным наемникам был отдан полный карт-бланш на совершение любых военных преступлений в отношении мирного населения, заявила РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:35:00+03:00

2025-07-27T11:35:00+03:00

2025-07-27T11:35:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Боевикам ВСУ и иностранным наемникам был отдан полный карт-бланш на совершение любых военных преступлений в отношении мирного населения, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "Достаточно взглянуть на те ужасы и зверства, которые творили ВСУ на территории Курской области. Украинским боевикам и иностранным наемникам, по сути, дан полный карт-бланш на военные преступления и любые бесчинства в отношении мирного населения", - рассказала Морозова. По ее словам, это связано с отсутствием моральных ограничителей у людей, принимающих решения в Киеве и западных странах, учитывая уровень пропаганды и ненависти по отношению к Донбассу и России в целом. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250725/donetsk-2031349331.html

https://ria.ru/20250726/ukraina-2031623001.html

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