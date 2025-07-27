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Вертолет МЧС помогает тушить еще один пожар в Симферопольском районе Крыма

Вертолет МЧС помогает тушить еще один пожар в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 27.07.2025

Вертолет МЧС помогает тушить еще один пожар в Симферопольском районе Крыма

Пожар на шести гектарах в Симферопольском районе Крыма в районе села Партизанское помогает тушить вертолет МЧС России, сообщили в ГУ МЧС республики. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T18:03:00+03:00

2025-07-27T18:03:00+03:00

2025-07-27T21:06:00+03:00

происшествия

россия

симферополь

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Пожар на шести гектарах в Симферопольском районе Крыма в районе села Партизанское помогает тушить вертолет МЧС России, сообщили в ГУ МЧС республики. "Вблизи села Партизанское Симферопольского района горит сухая растительность на 6 гектарах. На месте работает вертолет Ми-8 МЧСРоссии. Авиацией совершено 4 сброса воды. На месте происшествия также работает аэромобильная группировка сил и средств" , - говорится в сообщении пресс-службе.Всего в тушении задействованы 157 специалистов и 30 единиц техники, из них от МЧС России 71 человек, 15 единиц техники. Село Партизанское расположено в Симферопольском районе , рядом находится Партизанское водохранилище на реке Альма для водоснабжения Симферополя. Ранее в ГУ МЧС региона сообщали, что сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь на площади 20 гектаров. Пожар взяла на контроль прокуратура региона.

https://ria.ru/20250727/krym-2031774803.html

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симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, симферополь, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш