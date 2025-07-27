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Вертолет МЧС помогает тушить еще один пожар в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 27.07.2025
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18:03 27.07.2025 (обновлено: 21:06 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/pozhar-2031796257.html
Вертолет МЧС помогает тушить еще один пожар в Симферопольском районе Крыма
Вертолет МЧС помогает тушить еще один пожар в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 27.07.2025
Вертолет МЧС помогает тушить еще один пожар в Симферопольском районе Крыма
Пожар на шести гектарах в Симферопольском районе Крыма в районе села Партизанское помогает тушить вертолет МЧС России, сообщили в ГУ МЧС республики. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:03:00+03:00
2025-07-27T21:06:00+03:00
происшествия
россия
симферополь
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Пожар на шести гектарах в Симферопольском районе Крыма в районе села Партизанское помогает тушить вертолет МЧС России, сообщили в ГУ МЧС республики. &quot;Вблизи села Партизанское Симферопольского района горит сухая растительность на 6 гектарах. На месте работает вертолет Ми-8 МЧСРоссии. Авиацией совершено 4 сброса воды. На месте происшествия также работает аэромобильная группировка сил и средств&quot; , - говорится в сообщении пресс-службе.Всего в тушении задействованы 157 специалистов и 30 единиц техники, из них от МЧС России 71 человек, 15 единиц техники. Село Партизанское расположено в Симферопольском районе , рядом находится Партизанское водохранилище на реке Альма для водоснабжения Симферополя. Ранее в ГУ МЧС региона сообщали, что сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь на площади 20 гектаров. Пожар взяла на контроль прокуратура региона.
https://ria.ru/20250727/krym-2031774803.html
россия
симферополь
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происшествия, россия, симферополь, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Симферополь, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Вертолет МЧС помогает тушить еще один пожар в Симферопольском районе Крыма

В Симферопольском районе Крыма горит сухая растительность на шести гектарах

© МЧС РоссииВертолет Ми-8 МЧС России во время тушения пожара
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© МЧС России
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения пожара . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Пожар на шести гектарах в Симферопольском районе Крыма в районе села Партизанское помогает тушить вертолет МЧС России, сообщили в ГУ МЧС республики.
«

"Вблизи села Партизанское Симферопольского района горит сухая растительность на 6 гектарах. На месте работает вертолет Ми-8 МЧСРоссии. Авиацией совершено 4 сброса воды. На месте происшествия также работает аэромобильная группировка сил и средств" , - говорится в сообщении пресс-службе.

Всего в тушении задействованы 157 специалистов и 30 единиц техники, из них от МЧС России 71 человек, 15 единиц техники.
Село Партизанское расположено в Симферопольском районе , рядом находится Партизанское водохранилище на реке Альма для водоснабжения Симферополя.
Ранее в ГУ МЧС региона сообщали, что сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь на площади 20 гектаров. Пожар взяла на контроль прокуратура региона.
Пожар вдоль трассы Симферополь–Евпатория - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с пожаром вдоль трассы
Вчера, 17:53
 
ПроисшествияРоссияСимферопольРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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