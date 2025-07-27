Рейтинг@Mail.ru
В московском поселке Восточный ограничили движение из-за пожара - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 27.07.2025 (обновлено: 18:09 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/pozhar-2031774978.html
В московском поселке Восточный ограничили движение из-за пожара
В московском поселке Восточный ограничили движение из-за пожара - РИА Новости, 27.07.2025
В московском поселке Восточный ограничили движение из-за пожара
В московском поселке Восточный в связи с пожаром ограничено движение на 1,3 километра, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:54:00+03:00
2025-07-27T18:09:00+03:00
происшествия
россия
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В московском поселке Восточный в связи с пожаром ограничено движение на 1,3 километра, сообщил столичный департамент транспорта. "В посёлке Восточный в связи с пожаром движение по улице Главная ограничено на 1,3 километра. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250723/signalizatsiya-2030902206.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Россия, Департамент транспорта г. Москвы
В московском поселке Восточный ограничили движение из-за пожара

Дептранс: в поселке Восточный из-за пожара ограничили движение на 1,3 километра

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В московском поселке Восточный в связи с пожаром ограничено движение на 1,3 километра, сообщил столичный департамент транспорта.
"В посёлке Восточный в связи с пожаром движение по улице Главная ограничено на 1,3 километра. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Пожарная сигнализация - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Системы пожарной сигнализации отремонтировали в домах Подмосковья в июне
23 июля, 17:28
 
ПроисшествияРоссияДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала