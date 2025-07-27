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В московском поселке Восточный ограничили движение из-за пожара
В московском поселке Восточный ограничили движение из-за пожара - РИА Новости, 27.07.2025
В московском поселке Восточный ограничили движение из-за пожара
В московском поселке Восточный в связи с пожаром ограничено движение на 1,3 километра, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:54:00+03:00
2025-07-27T17:54:00+03:00
2025-07-27T18:09:00+03:00
происшествия
россия
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В московском поселке Восточный в связи с пожаром ограничено движение на 1,3 километра, сообщил столичный департамент транспорта. "В посёлке Восточный в связи с пожаром движение по улице Главная ограничено на 1,3 километра. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250723/signalizatsiya-2030902206.html
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происшествия, россия, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Россия, Департамент транспорта г. Москвы
В московском поселке Восточный ограничили движение из-за пожара
Дептранс: в поселке Восточный из-за пожара ограничили движение на 1,3 километра