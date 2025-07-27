https://ria.ru/20250727/pozhar-2031718539.html

Российских туристов в Турции не эвакуируют из-за пожаров

Российских туристов в Турции не эвакуируют из-за пожаров - РИА Новости, 27.07.2025

Российских туристов в Турции не эвакуируют из-за пожаров

Российские туристы отдыхают в Турции в обычном режиме, никого не эвакуируют из-за пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:01:00+03:00

2025-07-27T12:01:00+03:00

2025-07-27T13:54:00+03:00

турция

мерсин (провинция)

бурса (провинция)

российский союз туриндустрии (рст)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031733053_0:158:2835:1753_1920x0_80_0_0_720707684e5f1f644ab1f4ae9e385484.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские туристы отдыхают в Турции в обычном режиме, никого не эвакуируют из-за пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Турция имеет опыт борьбы с крупными пожарами, и в случае чрезвычайной ситуации туристы будут оперативно перемещены в безопасные места", - заявили в союзе. "На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме, и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях. РСТ рекомендует следить за официальными объявлениями местных властей", - добавили там. В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары. Ранее в воскресенье сообщалось, что число эвакуированных из-за лесного пожара жителей турецкой провинции Бурса достигло почти двух тысяч. Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к +50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - +50,5 градусов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.

https://ria.ru/20250727/turtsija-2031682615.html

турция

мерсин (провинция)

бурса (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, мерсин (провинция), бурса (провинция), российский союз туриндустрии (рст)