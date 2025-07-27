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Российских туристов в Турции не эвакуируют из-за пожаров
Российских туристов в Турции не эвакуируют из-за пожаров - РИА Новости, 27.07.2025
Российских туристов в Турции не эвакуируют из-за пожаров
Российские туристы отдыхают в Турции в обычном режиме, никого не эвакуируют из-за пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:01:00+03:00
2025-07-27T12:01:00+03:00
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турция
мерсин (провинция)
бурса (провинция)
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские туристы отдыхают в Турции в обычном режиме, никого не эвакуируют из-за пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Турция имеет опыт борьбы с крупными пожарами, и в случае чрезвычайной ситуации туристы будут оперативно перемещены в безопасные места", - заявили в союзе. "На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме, и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях. РСТ рекомендует следить за официальными объявлениями местных властей", - добавили там. В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары. Ранее в воскресенье сообщалось, что число эвакуированных из-за лесного пожара жителей турецкой провинции Бурса достигло почти двух тысяч. Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к +50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - +50,5 градусов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
https://ria.ru/20250727/turtsija-2031682615.html
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турция, мерсин (провинция), бурса (провинция), российский союз туриндустрии (рст)
Турция, Мерсин (провинция), Бурса (провинция), Российский союз туриндустрии (РСТ)
Российских туристов в Турции не эвакуируют из-за пожаров
РСТ: российские туристы отдыхают в Турции в обычном режиме
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские туристы отдыхают в Турции в обычном режиме, никого не эвакуируют из-за пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Турция имеет опыт борьбы с крупными пожарами, и в случае чрезвычайной ситуации туристы будут оперативно перемещены в безопасные места", - заявили в союзе.
"На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме, и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях. РСТ рекомендует следить за официальными объявлениями местных властей", - добавили там.
В субботу власти Турции
эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин
и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары. Ранее в воскресенье сообщалось, что число эвакуированных из-за лесного пожара жителей турецкой провинции Бурса
достигло почти двух тысяч.
Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к +50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - +50,5 градусов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.