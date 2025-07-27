https://ria.ru/20250727/poezdka-2031761266.html

Путин продолжит рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ

Путин продолжит рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ - РИА Новости, 27.07.2025

Путин продолжит рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ

Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Северо-Западный федеральный округ продолжается, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T16:32:00+03:00

2025-07-27T16:32:00+03:00

2025-07-27T16:32:00+03:00

политика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Северо-Западный федеральный округ продолжается, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент поздравил личный состав ВМФ с праздником, а также по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения "Июльский шторм". Далее глава государства посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и пообщался с жителями Северной столицы. "Рабочая поездка президента в Северо-Западный федеральный округ продолжается", - говорится в Telegram-канале Кремля.

https://ria.ru/20250727/putin-2031759299.html

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политика, россия, владимир путин