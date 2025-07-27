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Задержанные под Волгоградом поезда ввели в график - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 27.07.2025 (обновлено: 23:31 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/poezda-2031811588.html
Задержанные под Волгоградом поезда ввели в график
Задержанные под Волгоградом поезда ввели в график - РИА Новости, 27.07.2025
Задержанные под Волгоградом поезда ввели в график
Поезда, задержанные в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, следуют своими маршрутами сообщает Приволжская железная дорога... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:27:00+03:00
2025-07-27T23:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
октябрьский район
адлер
андрей бочаров
вооруженные силы украины
приволжская железная дорога
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ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Поезда, задержанные в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, следуют своими маршрутами сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД). &quot;В настоящее время все пассажирские поезда, задержанные в результате падения обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, следуют по своим маршрутам&quot;, - говорится в публикации Telegram-канала ПривЖД.Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. По информации ПривЖД в связи с инцидентом утром были задержаны шесть поездов : Адлер - Ижевск, Адлер-Екатеринбург Киров- Адлер, Имеретинской Курорт-Уфа, Новороссийск-Уфа, Новороссийск-Уфа.
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волгоградская область
октябрьский район
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происшествия, волгоградская область, октябрьский район, адлер, андрей бочаров, вооруженные силы украины, приволжская железная дорога, волгоград
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Октябрьский район, Адлер, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины, Приволжская железная дорога, Волгоград
Задержанные под Волгоградом поезда ввели в график

ПривЖД: задержанные в Волгоградской области из-за дронов поезда ввели в график

© Flickr / Luke JonesЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Flickr / Luke Jones
Железная дорога. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Поезда, задержанные в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, следуют своими маршрутами сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД).
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"В настоящее время все пассажирские поезда, задержанные в результате падения обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, следуют по своим маршрутам", - говорится в публикации Telegram-канала ПривЖД.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. По информации ПривЖД в связи с инцидентом утром были задержаны шесть поездов : Адлер - Ижевск, Адлер-Екатеринбург Киров- Адлер, Имеретинской Курорт-Уфа, Новороссийск-Уфа, Новороссийск-Уфа.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда
Вчера, 05:59
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьОктябрьский районАдлерАндрей БочаровВооруженные силы УкраиныПриволжская железная дорогаВолгоград
 
 
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