https://ria.ru/20250727/poezda-2031811588.html
Задержанные под Волгоградом поезда ввели в график
Задержанные под Волгоградом поезда ввели в график - РИА Новости, 27.07.2025
Задержанные под Волгоградом поезда ввели в график
Поезда, задержанные в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, следуют своими маршрутами сообщает Приволжская железная дорога... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:27:00+03:00
2025-07-27T18:27:00+03:00
2025-07-27T23:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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андрей бочаров
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приволжская железная дорога
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ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Поезда, задержанные в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, следуют своими маршрутами сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД). "В настоящее время все пассажирские поезда, задержанные в результате падения обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, следуют по своим маршрутам", - говорится в публикации Telegram-канала ПривЖД.Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. По информации ПривЖД в связи с инцидентом утром были задержаны шесть поездов : Адлер - Ижевск, Адлер-Екатеринбург Киров- Адлер, Имеретинской Курорт-Уфа, Новороссийск-Уфа, Новороссийск-Уфа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Задержанные под Волгоградом поезда ввели в график
ПривЖД: задержанные в Волгоградской области из-за дронов поезда ввели в график