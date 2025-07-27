https://ria.ru/20250727/poezda-2031811588.html

Задержанные под Волгоградом поезда ввели в график

Задержанные под Волгоградом поезда ввели в график - РИА Новости, 27.07.2025

Задержанные под Волгоградом поезда ввели в график

Поезда, задержанные в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, следуют своими маршрутами сообщает Приволжская железная дорога... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T18:27:00+03:00

2025-07-27T18:27:00+03:00

2025-07-27T23:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

волгоградская область

октябрьский район

адлер

андрей бочаров

вооруженные силы украины

приволжская железная дорога

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ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Поезда, задержанные в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, следуют своими маршрутами сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД). "В настоящее время все пассажирские поезда, задержанные в результате падения обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, следуют по своим маршрутам", - говорится в публикации Telegram-канала ПривЖД.Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. По информации ПривЖД в связи с инцидентом утром были задержаны шесть поездов : Адлер - Ижевск, Адлер-Екатеринбург Киров- Адлер, Имеретинской Курорт-Уфа, Новороссийск-Уфа, Новороссийск-Уфа.

https://ria.ru/20250727/bpl-2031689821.html

волгоградская область

октябрьский район

адлер

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоградская область, октябрьский район, адлер, андрей бочаров, вооруженные силы украины, приволжская железная дорога, волгоград