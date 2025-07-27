https://ria.ru/20250727/poezda-2031710710.html

Шесть поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом

Шесть поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом - РИА Новости, 27.07.2025

Шесть поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом

Шесть поездов задерживаются от одного до трёх часов в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:36:00+03:00

2025-07-27T10:36:00+03:00

2025-07-27T10:36:00+03:00

происшествия

волгоградская область

октябрьский район

адлер

андрей бочаров

вооруженные силы украины

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ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Шесть поездов задерживаются от одного до трёх часов в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД). Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. "В связи с падением обломков БПЛА на станцию Жутово в Волгоградской области задерживаются следующие пассажирские поезда: №452 Адлер - Ижевск (более 2 часов), № 524 Адлер-Екатеринбург (более 2 часов), №531 Киров- Адлер (более 3 часов), №358 Имеретинской Курорт-Уфа ( более 1,5 часов), №254 Новороссийск-Уфа ( более 1 часа), №252 Новороссийск-Уфа ( более 1 часа)", - сообщили ПривЖД в своем Telegram-канале Ранее ПривЖД сообщали, что задерживались два поезда "Казань - Новороссийск" и "Адлер - Киров". На данный момент, по информации компании, поезда отправлены с задержкой по своим маршрутам.

https://ria.ru/20250726/voronezh-2031656512.html

волгоградская область

октябрьский район

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происшествия, волгоградская область, октябрьский район, адлер, андрей бочаров, вооруженные силы украины