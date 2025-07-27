Рейтинг@Mail.ru
Шесть поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/poezda-2031710710.html
Шесть поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом
Шесть поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом - РИА Новости, 27.07.2025
Шесть поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом
Шесть поездов задерживаются от одного до трёх часов в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:36:00+03:00
2025-07-27T10:36:00+03:00
происшествия
волгоградская область
октябрьский район
адлер
андрей бочаров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:93:3083:1827_1920x0_80_0_0_572f54950a95d19aba3f5519ba155029.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Шесть поездов задерживаются от одного до трёх часов в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД). Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. "В связи с падением обломков БПЛА на станцию Жутово в Волгоградской области задерживаются следующие пассажирские поезда: №452 Адлер - Ижевск (более 2 часов), № 524 Адлер-Екатеринбург (более 2 часов), №531 Киров- Адлер (более 3 часов), №358 Имеретинской Курорт-Уфа ( более 1,5 часов), №254 Новороссийск-Уфа ( более 1 часа), №252 Новороссийск-Уфа ( более 1 часа)", - сообщили ПривЖД в своем Telegram-канале Ранее ПривЖД сообщали, что задерживались два поезда "Казань - Новороссийск" и "Адлер - Киров". На данный момент, по информации компании, поезда отправлены с задержкой по своим маршрутам.
https://ria.ru/20250726/voronezh-2031656512.html
волгоградская область
октябрьский район
адлер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_fcd3b023c5e887f55d8d258ff1026a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, октябрьский район, адлер, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Происшествия, Волгоградская область, Октябрьский район, Адлер, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
Шесть поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом

ПривЖД: шесть поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Железнодорожный светофор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Шесть поездов задерживаются от одного до трёх часов в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД).
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.
"В связи с падением обломков БПЛА на станцию Жутово в Волгоградской области задерживаются следующие пассажирские поезда: №452 Адлер - Ижевск (более 2 часов), № 524 Адлер-Екатеринбург (более 2 часов), №531 Киров- Адлер (более 3 часов), №358 Имеретинской Курорт-Уфа ( более 1,5 часов), №254 Новороссийск-Уфа ( более 1 часа), №252 Новороссийск-Уфа ( более 1 часа)", - сообщили ПривЖД в своем Telegram-канале
Ранее ПривЖД сообщали, что задерживались два поезда "Казань - Новороссийск" и "Адлер - Киров". На данный момент, по информации компании, поезда отправлены с задержкой по своим маршрутам.
На Адмиралтейской площади Воронежа - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Жителей Воронежа будут оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой
Вчера, 20:25
 
ПроисшествияВолгоградская областьОктябрьский районАдлерАндрей БочаровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала