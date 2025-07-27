Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/peterburg-2031723858.html
В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой
В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой - РИА Новости, 27.07.2025
В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который по дороге в больницу избил фельдшера в карете скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:39:00+03:00
2025-07-27T12:39:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который по дороге в больницу избил фельдшера в карете скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, ранним утром в субботу в полицию поступила телефонограмма из Мариинской больницы, куда с ушибами обратился 27-летний фельдшер скорой помощи. "Как было установлено, в полночь от дома 95 по Невскому проспекту бригада медиков госпитализировала мужчину, который по пути в медицинское учреждение, находясь в автомобиле скорой помощи, накинулся на фельдшера с кулаками. Действия дебошира были пресечены, по прибытии в больницу медики вызвали полицейских, однако хулиган успел самовольно покинуть учреждение", – рассказали в ГУМВД. Вскоре 46-летнего жителя Фрунзенского района Петербурга задержали полицейские, он доставлен в следственные органы, уточняют в ведомстве. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях (статья 116 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250727/peterburg-2031720296.html
https://ria.ru/20241205/vladivostok-1987460158.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой

В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой по дороге в больницу

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который по дороге в больницу избил фельдшера в карете скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, ранним утром в субботу в полицию поступила телефонограмма из Мариинской больницы, куда с ушибами обратился 27-летний фельдшер скорой помощи.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Петербурге подросток выстрелил в девушку из аэрозольного пистолета
12:18
"Как было установлено, в полночь от дома 95 по Невскому проспекту бригада медиков госпитализировала мужчину, который по пути в медицинское учреждение, находясь в автомобиле скорой помощи, накинулся на фельдшера с кулаками. Действия дебошира были пресечены, по прибытии в больницу медики вызвали полицейских, однако хулиган успел самовольно покинуть учреждение", – рассказали в ГУМВД.
Вскоре 46-летнего жителя Фрунзенского района Петербурга задержали полицейские, он доставлен в следственные органы, уточняют в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях (статья 116 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ГУМВД.
Карета скорой помощи на улицах Владивостока - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой из-за обуви
5 декабря 2024, 09:20
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала