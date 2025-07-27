https://ria.ru/20250727/peterburg-2031723858.html
В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой
В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой - РИА Новости, 27.07.2025
В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который по дороге в больницу избил фельдшера в карете скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:39:00+03:00
2025-07-27T12:39:00+03:00
2025-07-27T12:39:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который по дороге в больницу избил фельдшера в карете скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, ранним утром в субботу в полицию поступила телефонограмма из Мариинской больницы, куда с ушибами обратился 27-летний фельдшер скорой помощи. "Как было установлено, в полночь от дома 95 по Невскому проспекту бригада медиков госпитализировала мужчину, который по пути в медицинское учреждение, находясь в автомобиле скорой помощи, накинулся на фельдшера с кулаками. Действия дебошира были пресечены, по прибытии в больницу медики вызвали полицейских, однако хулиган успел самовольно покинуть учреждение", – рассказали в ГУМВД. Вскоре 46-летнего жителя Фрунзенского района Петербурга задержали полицейские, он доставлен в следственные органы, уточняют в ведомстве. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях (статья 116 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250727/peterburg-2031720296.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой
В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой по дороге в больницу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который по дороге в больницу избил фельдшера в карете скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, ранним утром в субботу в полицию поступила телефонограмма из Мариинской больницы, куда с ушибами обратился 27-летний фельдшер скорой помощи.
"Как было установлено, в полночь от дома 95 по Невскому проспекту бригада медиков госпитализировала мужчину, который по пути в медицинское учреждение, находясь в автомобиле скорой помощи, накинулся на фельдшера с кулаками. Действия дебошира были пресечены, по прибытии в больницу медики вызвали полицейских, однако хулиган успел самовольно покинуть учреждение", – рассказали в ГУМВД.
Вскоре 46-летнего жителя Фрунзенского района Петербурга
задержали полицейские, он доставлен в следственные органы, уточняют в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях (статья 116 УК РФ
), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ГУМВД.