https://ria.ru/20250727/peterburg-2031723858.html

В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой

В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой - РИА Новости, 27.07.2025

В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который по дороге в больницу избил фельдшера в карете скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:39:00+03:00

2025-07-27T12:39:00+03:00

2025-07-27T12:39:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который по дороге в больницу избил фельдшера в карете скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, ранним утром в субботу в полицию поступила телефонограмма из Мариинской больницы, куда с ушибами обратился 27-летний фельдшер скорой помощи. "Как было установлено, в полночь от дома 95 по Невскому проспекту бригада медиков госпитализировала мужчину, который по пути в медицинское учреждение, находясь в автомобиле скорой помощи, накинулся на фельдшера с кулаками. Действия дебошира были пресечены, по прибытии в больницу медики вызвали полицейских, однако хулиган успел самовольно покинуть учреждение", – рассказали в ГУМВД. Вскоре 46-летнего жителя Фрунзенского района Петербурга задержали полицейские, он доставлен в следственные органы, уточняют в ведомстве. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях (статья 116 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250727/peterburg-2031720296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия