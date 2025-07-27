https://ria.ru/20250727/peterburg-2031720296.html

В Петербурге подросток выстрелил в девушку из аэрозольного пистолета

В Петербурге подросток выстрелил в девушку из аэрозольного пистолета - РИА Новости, 27.07.2025

В Петербурге подросток выстрелил в девушку из аэрозольного пистолета

Полиция Санкт-Петербурга ищет подростка, который, повздорив со своей 14-летней бывшей подругой, выстрелил ей в спину из аэрозольного пистолета, в результате... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:18:00+03:00

2025-07-27T12:18:00+03:00

2025-07-27T12:18:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет подростка, который, повздорив со своей 14-летней бывшей подругой, выстрелил ей в спину из аэрозольного пистолета, в результате девочка получила ожог, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу днем в полицию Невского района поступила телефонограмма из травмпункта, куда за медпомощью самостоятельно обратилась 14-летняя девочка с ожоговыми травмами спины. По словам пострадавшей, она получила травмы около дома №2 на набережной реки Оккервиль. "Там девочка встречалась со своим бывшим молодым человеком-ровесником для обсуждения возникшей между ними конфликтной ситуации, в результате встреча переросла в ссору и молодой человек сначала брызнул в ее сторону из перцового баллончика, а после выстрелил в спину из аэрозольного пистолета", – говорится в сообщении. Мать пострадавшей написала заявление в полицию, которая ищет стрелявшего, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250707/primore-2027583475.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)