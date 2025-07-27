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В Петербурге подросток выстрелил в девушку из аэрозольного пистолета - РИА Новости, 27.07.2025
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12:18 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/peterburg-2031720296.html
В Петербурге подросток выстрелил в девушку из аэрозольного пистолета
В Петербурге подросток выстрелил в девушку из аэрозольного пистолета - РИА Новости, 27.07.2025
В Петербурге подросток выстрелил в девушку из аэрозольного пистолета
Полиция Санкт-Петербурга ищет подростка, который, повздорив со своей 14-летней бывшей подругой, выстрелил ей в спину из аэрозольного пистолета, в результате... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:18:00+03:00
2025-07-27T12:18:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет подростка, который, повздорив со своей 14-летней бывшей подругой, выстрелил ей в спину из аэрозольного пистолета, в результате девочка получила ожог, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу днем в полицию Невского района поступила телефонограмма из травмпункта, куда за медпомощью самостоятельно обратилась 14-летняя девочка с ожоговыми травмами спины. По словам пострадавшей, она получила травмы около дома №2 на набережной реки Оккервиль. "Там девочка встречалась со своим бывшим молодым человеком-ровесником для обсуждения возникшей между ними конфликтной ситуации, в результате встреча переросла в ссору и молодой человек сначала брызнул в ее сторону из перцового баллончика, а после выстрелил в спину из аэрозольного пистолета", – говорится в сообщении. Мать пострадавшей написала заявление в полицию, которая ищет стрелявшего, добавили в ГУМВД.
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге подросток выстрелил в девушку из аэрозольного пистолета

В Петербурге подросток выстрелил в девушку из аэрозольного пистолета из-за ссоры

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет подростка, который, повздорив со своей 14-летней бывшей подругой, выстрелил ей в спину из аэрозольного пистолета, в результате девочка получила ожог, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу днем в полицию Невского района поступила телефонограмма из травмпункта, куда за медпомощью самостоятельно обратилась 14-летняя девочка с ожоговыми травмами спины. По словам пострадавшей, она получила травмы около дома №2 на набережной реки Оккервиль.
«
"Там девочка встречалась со своим бывшим молодым человеком-ровесником для обсуждения возникшей между ними конфликтной ситуации, в результате встреча переросла в ссору и молодой человек сначала брызнул в ее сторону из перцового баллончика, а после выстрелил в спину из аэрозольного пистолета", – говорится в сообщении.
Мать пострадавшей написала заявление в полицию, которая ищет стрелявшего, добавили в ГУМВД.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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