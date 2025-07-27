https://ria.ru/20250727/pereverzev-2030623165.html

Сердцеед-неудачник: как Иван Переверзев оставлял актрис без любви

Сердцеед-неудачник: как Иван Переверзев оставлял актрис без любви - РИА Новости, 27.07.2025

Сердцеед-неудачник: как Иван Переверзев оставлял актрис без любви

Он сводил с ума первых красавиц советского экрана, но ни одну не сделал счастливой. Иван Переверзев — главный сердцеед сталинского кинематографа, чьи романы... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Он сводил с ума первых красавиц советского экрана, но ни одну не сделал счастливой. Иван Переверзев — главный сердцеед сталинского кинематографа, чьи романы заканчивались скандалами, абортами и разбитыми судьбами. Почему две беременные актрисы — Канаева и Ларионова — одновременно ждали от него ребенка? За что его называли "кинематографическим Казановой", хотя сам он так и не смог создать семью?Темная сторона любовных победВ 1946 году Иван Переверзев принимал участие в съемках фильма "Первая перчатка", где исполнял роль боксера. На тот момент ему было 32 года, и несмотря на свою заметную популярность и обаяние, он до этого момента ни разу не был женат. Известный как любимец женщин, Иван пришел на площадку слегка подвыпившим, что сразу же не понравилось молодой актрисе Надежде Чередниченко, с которой ему предстояло играть его возлюбленную. Надежде было всего 19 лет, и первое впечатление от Ивана оказалось для нее весьма неприятным."Терпеть не могу таких людей!" — откровенно говорила она своим подругам в общежитии. — "Он слишком уверен в своей привлекательности, его шутки кажутся глупыми, да и подшофе он совсем невыносим!"Однако это первое впечатление оказалось ошибочным. В последующие дни Иван появлялся на съемочной площадке всегда трезвым и постепенно стал проявлять настойчивый интерес к Надежде. Его ухаживания девушке пришлись по душе: он не жалел денег, приглашая ее в рестораны, дарил цветы и различные милые подарки. Он делал все, чтобы завоевать сердце молодой актрисы.14 августа 1946 года на съемках царила праздничная атмосфера — вся команда готовилась поздравить Надежду с днем рождения. Она с радостью принимала поздравления, а затем неожиданно взяла Ивана за руку и, сияя от счастья, объявила:"Мы хотим сообщить вам... — Иван и Надежда улыбались во все лица. — Мы объявляем себя женихом и невестой! Ждем всех на свадьбу!"Вскоре у пары родился сын Сергей, однако семейная жизнь сложилась непросто. Иван продолжал щедро одаривать жену — то новым автомобилем, то роялем, то дорогой шубой. Но за дорогими подарками скрывались частые ссоры и скандалы. Переверзев не мог побороть свою склонность к алкоголю, и это становилось причиной напряженности в семье. В 1951 году Надежда, взяв сына, ушла от Ивана.Переверзев надеялся на ее возвращение, но вскоре Надежда вышла замуж за кинооператора Петра Тодоровского, который впоследствии прославился как режиссер. Карьера молодой актрисы развивалась успешно — она снялась в таких фильмах, как "Чемпион мира", "Костер бессмертия", "Матрос Чижик", "Когда поют соловьи" и "Координаты неизвестны". Хотя она не стала сенсацией, ее талант и трудолюбие заслужили уважение и признание в кинематографических кругах.Любовный треугольникПосле разрыва с Надеждой Чередниченко Иван Переверзев оказался между двумя женщинами, которые стали для него одновременно соперницами и в личной жизни, и на экране. Одной из них была Алла Ларионова, которая получила роли в фильмах "Садко" и "Анна на шее", на которые Надежда не была утверждена, что сильно ее огорчило. Эти картины принесли Ларионовой большую известность, а соперничество двух актрис приобрело неожиданный оттенок, поскольку обе были связаны с Переверзевым.Воспоминания Надежды о том времени полны напряжения и разочарования. Во время одной из гастрольных поездок из Москвы в Ленинград она ехала в одном купе с Иваном. В какой-то момент он вышел покурить вместе с Владимиром Дружниковым и встретил Аллу Ларионову. Они отправились в ресторан, где провели время до утра, будучи сильно пьяными. Когда поезд прибыл, Иван даже не зашел в купе к Надежде, а помогал выносить чемоданы Ларионовой. В гостинице "Европейская" артистов разместили на разных этажах, а в концертной программе Надежду поставили первой, а Аллу и Ивана — последними, чтобы они не пересекались. Это вызывало у Надежды сильный стресс и затрудняло выступления. Иван же старался избегать встречи с ней и вскоре уехал с Ларионовой на съемки фильма "Полесская легенда" в Белоруссию.Меж трех огнейПереверзев даже позвонил режиссеру и потребовал заменить утвержденную актрису на Ларионову, иначе угрожал отказаться от участия в фильме. Там у Аллы наступила беременность, и она была уверена, что теперь Иван женится на ней. Однако ситуация сложилась иначе. Несмотря на попытки построить новую семью, Иван не смог забыть Надежду и вскоре сбежал от Ларионовой, умоляя Чередниченко принять его обратно.Надежда рассказывала, что ситуация была почти комичной и одновременно трагичной: две актрисы должны были стать матерями почти одновременно — Кира Канаева находилась на сохранении в больнице, а Алла Ларионова была на восьмом месяце беременности, а Иван в это время просил Надежду вернуть их отношения. Она не могла понять, что с ней произошло, но согласилась. В ее душе поселилась злость и обида.После этого Надежда обратилась к Петру Тодоровскому, с которым была в разводе, с просьбой оформить развод официально. Она вновь стала жить с Переверзевым, который пытался заботиться о ней и их сыне. Однако его пагубная привычка к алкоголю оставалась нерешенной проблемой. Надежда терпела его пьянство около полутора лет, но в конце концов не выдержала.По ее словам, Иван не хотел уходить и даже чуть не причинил ей вред. Тогда она приобрела для него кооперативную квартиру на Сивцевом Вражке. Пока дом строился, Иван часто уезжал в киноэкспедиции, сознательно выбирая проекты с длительными съемками, чтобы избегать дома и проблем.Иван Переверзев казался ловеласом, способным легко влюбить в себя любую женщину. Однако, несмотря на умение завоевывать сердца, удержать и покорить их ему не удавалось из-за особенностей своего характера. Тем не менее, ему все же повезло. В 1967 году режиссер Станислав Говорухин пригласил его сниматься в фильме "День ангела". Тогда Ивану было 53 года, и он, словно юноша, влюбился в 26-летнюю Ольгу Соловьеву. Их свадьба состоялась 13 января 1968 года, а вскоре у них родился сын Федор. С тех пор Иван оставил свои прежние поиски и душевные метания, начал ценить простые радости и спокойствие семейной жизни. Они прожили вместе до самой смерти Ивана, который скончался в апреле 1978 года в возрасте 63 лет.

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