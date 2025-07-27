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Глава МИД Британии назвал недостаточной паузу в Газе - РИА Новости, 27.07.2025
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17:56 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/pauza-2031775389.html
Глава МИД Британии назвал недостаточной паузу в Газе
Глава МИД Британии назвал недостаточной паузу в Газе - РИА Новости, 27.07.2025
Глава МИД Британии назвал недостаточной паузу в Газе
Глава МИД Британии Дэвид Лэмми назвал недостаточной паузу Израиля в военных действиях в Газе, так как она не может "облегчить нужды страдающих", соответствующее РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:56:00+03:00
2025-07-27T17:56:00+03:00
в мире
израиль
катар
египет
дэвид лэмми
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Лэмми назвал недостаточной паузу Израиля в военных действиях в Газе, так как она не может "облегчить нужды страдающих", соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в воскресенье о введении в ряде районов сектора Газа ежедневной "тактической паузы в военных действиях" с 10.00 до 20.00 мск. "Заявление о временной паузе армии обороны Израиля для того, чтобы обеспечить поставку гуманитарной помощи..., является важным, но это давно надо было сделать. Одно это заявление не может облегчить нужды страдающих в Газе", - говорится в заявлении Лэмми. Министр призвал прекратить военные действия в секторе Газа и добавил, что Британия поддерживает усилия Катара, Египта и США в качестве посредников в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250727/igrail-2031761553.html
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в мире, израиль, катар, египет, дэвид лэмми, хамас, оон
В мире, Израиль, Катар, Египет, Дэвид Лэмми, ХАМАС, ООН
Глава МИД Британии назвал недостаточной паузу в Газе

Лэмми назвал недостаточной паузу Израиля в военных действиях в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Лэмми назвал недостаточной паузу Израиля в военных действиях в Газе, так как она не может "облегчить нужды страдающих", соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в воскресенье о введении в ряде районов сектора Газа ежедневной "тактической паузы в военных действиях" с 10.00 до 20.00 мск.
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"Заявление о временной паузе армии обороны Израиля для того, чтобы обеспечить поставку гуманитарной помощи..., является важным, но это давно надо было сделать. Одно это заявление не может облегчить нужды страдающих в Газе", - говорится в заявлении Лэмми.
Министр призвал прекратить военные действия в секторе Газа и добавил, что Британия поддерживает усилия Катара, Египта и США в качестве посредников в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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