https://ria.ru/20250727/ovcharka-2031785406.html

В Калининградской области спасли собаку, провалившуюся в глубокий колодец

В Калининградской области спасли собаку, провалившуюся в глубокий колодец - РИА Новости, 27.07.2025

В Калининградской области спасли собаку, провалившуюся в глубокий колодец

Специалисты МЧС России спасли со дна колодца бернскую овчарку, она провалилась туда во время прогулки с хозяйкой, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T19:18:00+03:00

2025-07-27T19:18:00+03:00

2025-07-27T19:18:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 27 июл - РИА Новости. Специалисты МЧС России спасли со дна колодца бернскую овчарку, она провалилась туда во время прогулки с хозяйкой, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. "В Немане обаятельный гигант с самой добродушной улыбкой во время выгула провалился в колодец. Хозяйка, увидев пропажу любимца, обратилась в МЧС России. Огнеборцы пожарно-спасательной части №16 обмотали тросами бернскую овчарку и вручную вытащили испуганное животное из западни", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного ведомства.Отмечается, что падение с высоты никак не навредило собаке.

https://ria.ru/20250519/sobaka-2017927852.html

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Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)