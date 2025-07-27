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В Калининградской области спасли собаку, провалившуюся в глубокий колодец
В Калининградской области спасли собаку, провалившуюся в глубокий колодец - РИА Новости, 27.07.2025
В Калининградской области спасли собаку, провалившуюся в глубокий колодец
Специалисты МЧС России спасли со дна колодца бернскую овчарку, она провалилась туда во время прогулки с хозяйкой, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T19:18:00+03:00
2025-07-27T19:18:00+03:00
2025-07-27T19:18:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 27 июл - РИА Новости. Специалисты МЧС России спасли со дна колодца бернскую овчарку, она провалилась туда во время прогулки с хозяйкой, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. "В Немане обаятельный гигант с самой добродушной улыбкой во время выгула провалился в колодец. Хозяйка, увидев пропажу любимца, обратилась в МЧС России. Огнеборцы пожарно-спасательной части №16 обмотали тросами бернскую овчарку и вручную вытащили испуганное животное из западни", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного ведомства.Отмечается, что падение с высоты никак не навредило собаке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининградской области спасли собаку, провалившуюся в глубокий колодец
В Немане сотрудники МЧС спасли бернскую овчарку, упавшую в глубокий колодец