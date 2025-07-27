https://ria.ru/20250727/opros-2031686172.html

Опрос показал отношение американцев к проекту бюджета Трампа

Опрос показал отношение американцев к проекту бюджета Трампа - РИА Новости, 27.07.2025

Опрос показал отношение американцев к проекту бюджета Трампа

Около 70% американцев считают, что "единый, большой и красивый" бюджетный проект президента США Дональда Трампа принесет пользу только обеспеченным слоям... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T03:55:00+03:00

2025-07-27T03:55:00+03:00

2025-07-27T03:55:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Около 70% американцев считают, что "единый, большой и красивый" бюджетный проект президента США Дональда Трампа принесет пользу только обеспеченным слоям населения Соединенных Штатов, следует из опроса, проведенного газетой Wall Street Journal. "Приблизительно 70% всех респондентов заявили, что закон поможет обеспеченным, в то время как только 7% сказали, что эта группа пострадает от него. По меньшей мере половина респондентов заявила, что закон навредит бедным людям, рабочему классу", - говорится в публикации по итогам опроса. По мнению той же половины респондентов, проект негативно скажется на социально уязвимых группах населения, которые получают государственную медицинскую помощь и соцобеспечение. Он также навредит экономике и усилит дефицит федерального бюджета. Против принятия проекта бюджета Трампа высказались 52% опрошенных, за - 42%. Опрос проводился 16-20 июля среди 1,5 тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил миллиардер Илон Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.

https://ria.ru/20250701/ssha-2026603672.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск