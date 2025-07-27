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Гендиректор "Спаса" рассказал о причине проблем со слухом - РИА Новости, 27.07.2025
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Гендиректор "Спаса" рассказал о причине проблем со слухом
Гендиректор "Спаса" рассказал о причине проблем со слухом - РИА Новости, 27.07.2025
Гендиректор "Спаса" рассказал о причине проблем со слухом
Генеральный директор и продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что у него была обнаружена доброкачественная опухоль на... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:19:00+03:00
2025-07-27T14:19:00+03:00
борис корчевников
общество
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Генеральный директор и продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что у него была обнаружена доброкачественная опухоль на слуховом нерве, давшая осложнения на слух. "10 лет назад у меня обнаружили доброкачественную опухоль на слуховом нерве. Я лечился, но всё равно не избежал серьезных осложнений со слухом. Медицинские средства исчерпаны. Я много одно время молился Богу об исцелении. Пока через годы вдруг не понял, что эта хворь меня на самом деле исцеляет от чего-то более опасного: от грехов, в которые, когда бы не эта болезнь, я мог свалиться, и от тех повреждений, которые я набрал в своей жизни, пока был здоров, а Бога не знал", – рассказал гендиректор "Спаса". Болезнь на самом деле может исцелять, а выздоровление может не принести исцеления, заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости 28 июля в 08:00 мск.
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борис корчевников, общество, россия
Борис Корчевников, Общество, Россия
Гендиректор "Спаса" рассказал о причине проблем со слухом

Борис Корчевников рассказал об операции по удалению опухоли на слуховом нерве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Борис Корчевников. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Генеральный директор и продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что у него была обнаружена доброкачественная опухоль на слуховом нерве, давшая осложнения на слух.
«
"10 лет назад у меня обнаружили доброкачественную опухоль на слуховом нерве. Я лечился, но всё равно не избежал серьезных осложнений со слухом. Медицинские средства исчерпаны. Я много одно время молился Богу об исцелении. Пока через годы вдруг не понял, что эта хворь меня на самом деле исцеляет от чего-то более опасного: от грехов, в которые, когда бы не эта болезнь, я мог свалиться, и от тех повреждений, которые я набрал в своей жизни, пока был здоров, а Бога не знал", – рассказал гендиректор "Спаса".
Болезнь на самом деле может исцелять, а выздоровление может не принести исцеления, заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости 28 июля в 08:00 мск.
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Гендиректор телеканала "Спас" рассказал об усилении охраны
10:07
 
Борис КорчевниковОбществоРоссия
 
 
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