https://ria.ru/20250727/operatsiya-2031737312.html

Гендиректор "Спаса" рассказал о причине проблем со слухом

Гендиректор "Спаса" рассказал о причине проблем со слухом - РИА Новости, 27.07.2025

Гендиректор "Спаса" рассказал о причине проблем со слухом

Генеральный директор и продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что у него была обнаружена доброкачественная опухоль на... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T14:19:00+03:00

2025-07-27T14:19:00+03:00

2025-07-27T14:19:00+03:00

борис корчевников

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576243669_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_ffeb2618175f28fe276bf505ad95ebea.jpg

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Генеральный директор и продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что у него была обнаружена доброкачественная опухоль на слуховом нерве, давшая осложнения на слух. "10 лет назад у меня обнаружили доброкачественную опухоль на слуховом нерве. Я лечился, но всё равно не избежал серьезных осложнений со слухом. Медицинские средства исчерпаны. Я много одно время молился Богу об исцелении. Пока через годы вдруг не понял, что эта хворь меня на самом деле исцеляет от чего-то более опасного: от грехов, в которые, когда бы не эта болезнь, я мог свалиться, и от тех повреждений, которые я набрал в своей жизни, пока был здоров, а Бога не знал", – рассказал гендиректор "Спаса". Болезнь на самом деле может исцелять, а выздоровление может не принести исцеления, заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости 28 июля в 08:00 мск.

https://ria.ru/20250727/kochevnikov-2031706477.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

борис корчевников, общество, россия