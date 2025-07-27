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На Кубани отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:45 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/opasnost-2031781000.html
На Кубани отменили беспилотную опасность
На Кубани отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 27.07.2025
На Кубани отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:45:00+03:00
2025-07-27T18:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 27 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "В Краснодарском крае отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html
краснодарский край
россия
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безопасность, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани отменили беспилотную опасность

МЧС сообщило об отмене беспилотной опасности в Краснодарском крае

© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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КРАСНОДАР, 27 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.
«
Краснодарском крае отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Киев обнаружил самое опасное оружие и главную слабость России
25 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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