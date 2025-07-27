https://ria.ru/20250727/opasnost-2031781000.html

На Кубани отменили беспилотную опасность

На Кубани отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 27.07.2025

На Кубани отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T18:45:00+03:00

2025-07-27T18:45:00+03:00

2025-07-27T18:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 27 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "В Краснодарском крае отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html

краснодарский край

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)