https://ria.ru/20250727/opasnost-2031678741.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 27.07.2025

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специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале. Он отметил, что силы ПВО наготове.

https://ria.ru/20250727/opasnost-2031678601.html

воронежская область

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безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)