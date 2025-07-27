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Омбудсмен обвинила ВСУ в геноциде в Селидово - РИА Новости, 27.07.2025
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09:45 27.07.2025 (обновлено: 10:23 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/ombudsmen-2031703811.html
Омбудсмен обвинила ВСУ в геноциде в Селидово
Омбудсмен обвинила ВСУ в геноциде в Селидово - РИА Новости, 27.07.2025
Омбудсмен обвинила ВСУ в геноциде в Селидово
Боевики ВСУ устроили геноцид мирного населения в позже освобожденном армией РФ городе Селидово в ДНР, убивая семьи с детьми, заявила РИА Новости уполномоченный... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:45:00+03:00
2025-07-27T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
селидово
дарья морозова
денис пушилин
игорь мартынов (политик)
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Боевики ВСУ устроили геноцид мирного населения в позже освобожденном армией РФ городе Селидово в ДНР, убивая семьи с детьми, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. “В недавно освобожденном г. Селидово, где части ВСУ помимо разрушений устроили настоящий геноцид, безжалостно расправляясь с целыми семьями. На данный момент было найдено более 100 тел мужчин, женщин и детей со следами насильственной смерти. Последующие расследования показали, что большинство жертв перед казнью подвергались жестоким избиениям, пыткам и сексуальному насилию”, - сообщила Морозова. Она добавила, что подобный случай не единственный подобный случай репрессий со стороны ВСУ по отношению к мирным жителям, которые предпочли остаться в своих домах во время боев. “В апреле 2023 года украинские боевики во время боев за населенный пункт Артёмовск заминировали первый этаж многоэтажного здания, под которым в подвале пряталось гражданское население. По показаниям свидетелей, вследствие взрыва семь человек, в том числе ребенок, погибли”, - добавила Морозова. 27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 26 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 247, раненых – 1021. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.
https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html
https://ria.ru/20241125/vsu-1985591260.html
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донецкая народная республика
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, селидово, дарья морозова, денис пушилин, игорь мартынов (политик), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Селидово, Дарья Морозова, Денис Пушилин, Игорь Мартынов (политик), Вооруженные силы Украины
Омбудсмен обвинила ВСУ в геноциде в Селидово

Омбудсмен ДНР Морозова: ВСУ устроили геноцид мирного населения в Селидово

© Фото : пресс-служба омбудсмена ДНРУполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : пресс-служба омбудсмена ДНР
Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Боевики ВСУ устроили геноцид мирного населения в позже освобожденном армией РФ городе Селидово в ДНР, убивая семьи с детьми, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.
“В недавно освобожденном г. Селидово, где части ВСУ помимо разрушений устроили настоящий геноцид, безжалостно расправляясь с целыми семьями. На данный момент было найдено более 100 тел мужчин, женщин и детей со следами насильственной смерти. Последующие расследования показали, что большинство жертв перед казнью подвергались жестоким избиениям, пыткам и сексуальному насилию”, - сообщила Морозова.
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Она добавила, что подобный случай не единственный подобный случай репрессий со стороны ВСУ по отношению к мирным жителям, которые предпочли остаться в своих домах во время боев.
“В апреле 2023 года украинские боевики во время боев за населенный пункт Артёмовск заминировали первый этаж многоэтажного здания, под которым в подвале пряталось гражданское население. По показаниям свидетелей, вследствие взрыва семь человек, в том числе ребенок, погибли”, - добавила Морозова.
27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 26 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 247, раненых – 1021.
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Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассСелидовоДарья МорозоваДенис ПушилинИгорь Мартынов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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