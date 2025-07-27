https://ria.ru/20250727/obstrel-2031680259.html

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.07.2025

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T01:16:00+03:00

2025-07-27T01:16:00+03:00

2025-07-27T01:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено четыре боеприпаса. Сведений о пострадавших мирных жителях из-за обстрелов нет. За предыдущие сутки было зафиксировано 32 обстрела.

https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031679396.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика