https://ria.ru/20250727/obstrel-2031680259.html
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.07.2025
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T01:16:00+03:00
2025-07-27T01:16:00+03:00
2025-07-27T01:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено четыре боеприпаса. Сведений о пострадавших мирных жителях из-за обстрелов нет. За предыдущие сутки было зафиксировано 32 обстрела.
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса