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Песков прокомментировал награждение осужденного экс-генерала Попова - РИА Новости, 27.07.2025
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10:11 27.07.2025 (обновлено: 15:02 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/nagrazhdenie-2031707251.html
Песков прокомментировал награждение осужденного экс-генерала Попова
Песков прокомментировал награждение осужденного экс-генерала Попова - РИА Новости, 27.07.2025
Песков прокомментировал награждение осужденного экс-генерала Попова
Награждение осужденного бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова в Запорожской области является прерогативой региональных властей, заявил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:11:00+03:00
2025-07-27T15:02:00+03:00
россия
запорожская область
дмитрий песков
иван попов (генерал)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Награждение осужденного бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова в Запорожской области является прерогативой региональных властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг, 24 июля, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что орденом "За заслуги перед Запорожской областью" І степени награждены четыре генерала, чьи подразделения участвовали в отражении контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении в 2023 году, в их числе был назван Иван Попов."Это прерогатива региональных властей. Речь идет о региональной награде", — сказал Песков журналистам, комментируя решение властей региона присвоить награду Попову. В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей.Попову были предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Вину он не признает.
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россия, запорожская область, дмитрий песков, иван попов (генерал)
Россия, Запорожская область, Дмитрий Песков, Иван Попов (генерал)
Песков прокомментировал награждение осужденного экс-генерала Попова

Песков о награждении Попова в Запорожской области: это решение властей региона

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИван Попов
Иван Попов - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Иван Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Награждение осужденного бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова в Запорожской области является прерогативой региональных властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг, 24 июля, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что орденом "За заслуги перед Запорожской областью" І степени награждены четыре генерала, чьи подразделения участвовали в отражении контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении в 2023 году, в их числе был назван Иван Попов.
"Это прерогатива региональных властей. Речь идет о региональной награде", — сказал Песков журналистам, комментируя решение властей региона присвоить награду Попову.
В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей.
Попову были предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Вину он не признает.
Иван Попов - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Суд рассмотрит жалобу экс-командующего 58-й армией Попова
25 июля, 04:29
 
РоссияЗапорожская областьДмитрий ПесковИван Попов (генерал)
 
 
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