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В Москве более тысячи предприятий оказывают помощь военным на передовой
В Москве более тысячи предприятий оказывают помощь военным на передовой - РИА Новости, 27.07.2025
В Москве более тысячи предприятий оказывают помощь военным на передовой
Более тысячи столичных предприятий торговли с начала СВО оказывают гумпомощь военным на передовой, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:26:00+03:00
2025-07-27T10:26:00+03:00
2025-07-27T10:26:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более тысячи столичных предприятий торговли с начала СВО оказывают гумпомощь военным на передовой, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Более тысячи московских предприятий торговли с начала специальной военной операции (СВО) оказывают участникам на передовой различную гуманитарную помощь. За три с половиной года они не только передали на фронт сотни тонн продуктовых посылок, но и чинили автомобили, изготавливали окопные свечи и плели маскировочные сети", - говорится в сообщении. Отмечается, что помощь меняется от сезона к сезону: в зимнее время чаще передают теплые вещи и мясные консервы, весной — медикаменты, летом — домашние заготовки и средства от насекомых. Также бойцам продолжают отправлять одежду и много продуктов питания длительного хранения. Добавляется, что благодаря налаженным связям с передовой сбор грузов стал адресным — теперь владельцы и сотрудники закупают все необходимое по запросу военнослужащих.
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москва, россия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия
В Москве более тысячи предприятий оказывают помощь военным на передовой
Более тысячи предприятий торговли в Москве оказывают гумпомощь солдатам СВО