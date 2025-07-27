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В Москве более тысячи предприятий оказывают помощь военным на передовой - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/moskva-2031709521.html
В Москве более тысячи предприятий оказывают помощь военным на передовой
В Москве более тысячи предприятий оказывают помощь военным на передовой - РИА Новости, 27.07.2025
В Москве более тысячи предприятий оказывают помощь военным на передовой
Более тысячи столичных предприятий торговли с начала СВО оказывают гумпомощь военным на передовой, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:26:00+03:00
2025-07-27T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более тысячи столичных предприятий торговли с начала СВО оказывают гумпомощь военным на передовой, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Более тысячи московских предприятий торговли с начала специальной военной операции (СВО) оказывают участникам на передовой различную гуманитарную помощь. За три с половиной года они не только передали на фронт сотни тонн продуктовых посылок, но и чинили автомобили, изготавливали окопные свечи и плели маскировочные сети", - говорится в сообщении. Отмечается, что помощь меняется от сезона к сезону: в зимнее время чаще передают теплые вещи и мясные консервы, весной — медикаменты, летом — домашние заготовки и средства от насекомых. Также бойцам продолжают отправлять одежду и много продуктов питания длительного хранения. Добавляется, что благодаря налаженным связям с передовой сбор грузов стал адресным — теперь владельцы и сотрудники закупают все необходимое по запросу военнослужащих.
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москва, россия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия
В Москве более тысячи предприятий оказывают помощь военным на передовой

Более тысячи предприятий торговли в Москве оказывают гумпомощь солдатам СВО

© РИА Новости / Валерий МельниковВолонтер во время разгрузки автомобилей гуманитарного конвоя
Волонтер во время разгрузки автомобилей гуманитарного конвоя - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Волонтер во время разгрузки автомобилей гуманитарного конвоя . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более тысячи столичных предприятий торговли с начала СВО оказывают гумпомощь военным на передовой, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Более тысячи московских предприятий торговли с начала специальной военной операции (СВО) оказывают участникам на передовой различную гуманитарную помощь. За три с половиной года они не только передали на фронт сотни тонн продуктовых посылок, но и чинили автомобили, изготавливали окопные свечи и плели маскировочные сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь меняется от сезона к сезону: в зимнее время чаще передают теплые вещи и мясные консервы, весной — медикаменты, летом — домашние заготовки и средства от насекомых. Также бойцам продолжают отправлять одежду и много продуктов питания длительного хранения. Добавляется, что благодаря налаженным связям с передовой сбор грузов стал адресным — теперь владельцы и сотрудники закупают все необходимое по запросу военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссия
 
 
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