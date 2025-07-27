Жители молдавской Тараклии возмущены действиями полиции
"Канал 5": жители Тараклии возмущены тем, что полиция не пустила их к премьеру
© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Жители молдавского города Тараклия возмущены действиями полиции республики, которая не позволила им встретиться с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном во время его визита в этот населенный пункт, участники митинга посчитали, что глава правительства намеренно избегает встречи с ними, сообщает телеканал "Канал 5".
В воскресенье Речан побывал с визитом в южном городе Тараклия. Жители Тараклии и Тараклийского района пришли к городскому дому культуры, чтобы выразить свой протест власти. Они скандировали: "Долой (президента Молдавии - ред.) Майю Санду", "Речан, уезжай". Однако полиция не пускала их к зданию.
"Тараклийцы возмущены отношением Речана и его "охранников" к людям, так как те позволили себе даже применить силу… По словам очевидцев, людей не допустили к премьеру, несмотря на уведомление о проведении акции, поданное в мэрию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телевидения.
Телеканал приложил ряд видеонарезок с выступлением жителей Тараклии.
"Это беспредел, Речан к нам не вышел. Его "охранники" толкнули меня, ударили парня в ребра", - сказала одна из участниц митинга.
"Он - трус! Народ просит хотя бы слово сказать - он даже на минуту не вышел… Он боится женщин и народа… А нам как жить на полторы тысячи леев (90 долларов - ред.) пенсии после 32 лет работы? Пусть он проживет на такую пенсию", - возмущались другие горожане.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.