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На юге Молдавии обнаружили останки советского солдата - РИА Новости, 27.07.2025
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21:52 27.07.2025 (обновлено: 21:53 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/moldavija-2031801559.html
На юге Молдавии обнаружили останки советского солдата
На юге Молдавии обнаружили останки советского солдата - РИА Новости, 27.07.2025
На юге Молдавии обнаружили останки советского солдата
Поисковики в рамках экспедиции на юге Молдавии обнаружили останки советского солдата, который погиб при освобождении республики от немецко-фашистских... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T21:52:00+03:00
2025-07-27T21:53:00+03:00
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КИШИНЕВ, 27 июл — РИА Новости. Поисковики в рамках экспедиции на юге Молдавии обнаружили останки советского солдата, который погиб при освобождении республики от немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава координационного комитета "Победа", лидер поискового отряда "Август" Алексей Петрович. Ранее в Молдавии по инициативе правительства был запущен проект, посвященный депортациям в Сибирь в сталинский период. Согласно приказу, подписанному министром образования Даном Перчуном, 8 мая в обязательном порядке был организован показ фильма "Сибирь на костях" — не только для школьников, начиная с пятого класса, но и в других учреждениях. Инициатива вызвала критику со стороны оппозиции, заявившей об одностороннем освещении темы и отсутствии упоминаний о таких причинах репрессий, как доносы и обвинения в коллаборационизме. "Поисковая экспедиция "Вахта Памяти 2025", день десятый. Под старым заброшенным виноградником обнаружен павший за нашу родину солдат Красной армии. И снова про "Сибирь на костях". А на чьих костях стоит Молдавия? На костях неизвестного советского пулемётчика, бившегося до последнего патрона, после войны был посажен виноградник. Из него делали доброе молдавское вино, пили его, торжествуя подаренную павшими солдатами жизнь. А сегодня подвиг засеявших собою молдавскую землю героев извращают, унижают и оскорбляют, называя их "оккупантами", - написал в своем Telegram-канале Петрович. Поисковик отметил, что рядом с останками погибшего пулемётчика было найдено обручальное кольцо. "Оборванная войною жизнь, искалеченная войною судьба и не перестающее дышать войною поле", - добавил он. Петрович уточнил, что поисковые работы в 2025 году проходят в районе Штефан-Водэ на юге Молдавии. За время экспедиции были обнаружены гранаты времен Второй мировой войны, они будут переданы саперам для уничтожения. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Такие памятники появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства, открытие сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250423/moldavija-2012906629.html
https://ria.ru/20250712/moldavija-2028738017.html
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в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Германия, Кишинев, Майя Санду
На юге Молдавии обнаружили останки советского солдата

В Молдавии поисковики нашли останки советского солдата, погибшего в годы ВОВ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июл — РИА Новости. Поисковики в рамках экспедиции на юге Молдавии обнаружили останки советского солдата, который погиб при освобождении республики от немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава координационного комитета "Победа", лидер поискового отряда "Август" Алексей Петрович.
Ранее в Молдавии по инициативе правительства был запущен проект, посвященный депортациям в Сибирь в сталинский период. Согласно приказу, подписанному министром образования Даном Перчуном, 8 мая в обязательном порядке был организован показ фильма "Сибирь на костях" — не только для школьников, начиная с пятого класса, но и в других учреждениях. Инициатива вызвала критику со стороны оппозиции, заявившей об одностороннем освещении темы и отсутствии упоминаний о таких причинах репрессий, как доносы и обвинения в коллаборационизме.
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23 апреля, 11:12
"Поисковая экспедиция "Вахта Памяти 2025", день десятый. Под старым заброшенным виноградником обнаружен павший за нашу родину солдат Красной армии. И снова про "Сибирь на костях". А на чьих костях стоит Молдавия? На костях неизвестного советского пулемётчика, бившегося до последнего патрона, после войны был посажен виноградник. Из него делали доброе молдавское вино, пили его, торжествуя подаренную павшими солдатами жизнь. А сегодня подвиг засеявших собою молдавскую землю героев извращают, унижают и оскорбляют, называя их "оккупантами", - написал в своем Telegram-канале Петрович.
Поисковик отметил, что рядом с останками погибшего пулемётчика было найдено обручальное кольцо.
"Оборванная войною жизнь, искалеченная войною судьба и не перестающее дышать войною поле", - добавил он.
Петрович уточнил, что поисковые работы в 2025 году проходят в районе Штефан-Водэ на юге Молдавии. За время экспедиции были обнаружены гранаты времен Второй мировой войны, они будут переданы саперам для уничтожения.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Такие памятники появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства, открытие сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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