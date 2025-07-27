https://ria.ru/20250727/moldavija-2031800628.html

Таубер прокомментировала указ Путина о правовом статусе граждан Молдавии

Таубер прокомментировала указ Путина о правовом статусе граждан Молдавии - РИА Новости, 27.07.2025

Таубер прокомментировала указ Путина о правовом статусе граждан Молдавии

Россия в отличие от ЕС беспокоится о простых гражданах Молдавии, которые покинули свою родину не от хорошей жизни, открывая им свои двери, заявила депутат... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T21:40:00+03:00

2025-07-27T21:40:00+03:00

2025-07-27T21:50:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Россия в отличие от ЕС беспокоится о простых гражданах Молдавии, которые покинули свою родину не от хорошей жизни, открывая им свои двери, заявила депутат молдавского парламента, исполнительный секретарь блока "Победа" Марина Таубер. Граждане Молдавии, не урегулировавшие свое правовое положение в РФ и покинувшие страну, при возвращении в Россию с 1 октября смогут урегулировать свой статус до 1 января 2026 года, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован в пятницу. Кроме того, российский президент разрешил указанным в документе гражданам Молдавии до 1 октября 2026 года осуществлять трудовую деятельность в РФ без патента при условии прохождения в МВД идентификации личности и медицинского освидетельствования. "Пока Евросоюз раздумывает о том, чтобы сдирать с молдаван по 20 евро за въезд в Румынию, Россия открывает двери для наших сограждан. Власти Молдовы, танцуя под дудку ЕС, давно отвернулись от своего народа. А Владимир Путин показывает: кто-то всё еще думает о простых людях, которые оставили Родину не от хорошей жизни. Президент России подписал указ, по которому граждане Молдовы, нарушившие миграционные правила, амнистируются. Никаких депортаций, если не нарушал закон", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Политик обратила внимание, что указ позволяет тем, кто хочет честно трудиться, находиться в России на законных основаниях. "Европа - платите. Россия - живите и работайте. Вот и вся "евроинтеграция". Где уважение? Где забота? Где реальная поддержка? Ответ, мне кажется, очевиден", - подчеркнула она. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

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