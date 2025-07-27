Рейтинг@Mail.ru
Таубер прокомментировала указ Путина о правовом статусе граждан Молдавии - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 27.07.2025 (обновлено: 21:50 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/moldavija-2031800628.html
Таубер прокомментировала указ Путина о правовом статусе граждан Молдавии
Таубер прокомментировала указ Путина о правовом статусе граждан Молдавии - РИА Новости, 27.07.2025
Таубер прокомментировала указ Путина о правовом статусе граждан Молдавии
Россия в отличие от ЕС беспокоится о простых гражданах Молдавии, которые покинули свою родину не от хорошей жизни, открывая им свои двери, заявила депутат... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T21:40:00+03:00
2025-07-27T21:50:00+03:00
в мире
россия
молдавия
москва
марина таубер
владимир путин
майя санду
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Россия в отличие от ЕС беспокоится о простых гражданах Молдавии, которые покинули свою родину не от хорошей жизни, открывая им свои двери, заявила депутат молдавского парламента, исполнительный секретарь блока "Победа" Марина Таубер. Граждане Молдавии, не урегулировавшие свое правовое положение в РФ и покинувшие страну, при возвращении в Россию с 1 октября смогут урегулировать свой статус до 1 января 2026 года, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован в пятницу. Кроме того, российский президент разрешил указанным в документе гражданам Молдавии до 1 октября 2026 года осуществлять трудовую деятельность в РФ без патента при условии прохождения в МВД идентификации личности и медицинского освидетельствования. "Пока Евросоюз раздумывает о том, чтобы сдирать с молдаван по 20 евро за въезд в Румынию, Россия открывает двери для наших сограждан. Власти Молдовы, танцуя под дудку ЕС, давно отвернулись от своего народа. А Владимир Путин показывает: кто-то всё еще думает о простых людях, которые оставили Родину не от хорошей жизни. Президент России подписал указ, по которому граждане Молдовы, нарушившие миграционные правила, амнистируются. Никаких депортаций, если не нарушал закон", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Политик обратила внимание, что указ позволяет тем, кто хочет честно трудиться, находиться в России на законных основаниях. "Европа - платите. Россия - живите и работайте. Вот и вся "евроинтеграция". Где уважение? Где забота? Где реальная поддержка? Ответ, мне кажется, очевиден", - подчеркнула она. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250727/moldavija-2031745686.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, москва, марина таубер, владимир путин, майя санду, евросоюз
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Марина Таубер, Владимир Путин, Майя Санду, Евросоюз
Таубер прокомментировала указ Путина о правовом статусе граждан Молдавии

Депутат Таубер: Россия беспокоится о простых гражданах Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Россия в отличие от ЕС беспокоится о простых гражданах Молдавии, которые покинули свою родину не от хорошей жизни, открывая им свои двери, заявила депутат молдавского парламента, исполнительный секретарь блока "Победа" Марина Таубер.
Граждане Молдавии, не урегулировавшие свое правовое положение в РФ и покинувшие страну, при возвращении в Россию с 1 октября смогут урегулировать свой статус до 1 января 2026 года, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован в пятницу. Кроме того, российский президент разрешил указанным в документе гражданам Молдавии до 1 октября 2026 года осуществлять трудовую деятельность в РФ без патента при условии прохождения в МВД идентификации личности и медицинского освидетельствования.
"Пока Евросоюз раздумывает о том, чтобы сдирать с молдаван по 20 евро за въезд в Румынию, Россия открывает двери для наших сограждан. Власти Молдовы, танцуя под дудку ЕС, давно отвернулись от своего народа. А Владимир Путин показывает: кто-то всё еще думает о простых людях, которые оставили Родину не от хорошей жизни. Президент России подписал указ, по которому граждане Молдовы, нарушившие миграционные правила, амнистируются. Никаких депортаций, если не нарушал закон", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
Политик обратила внимание, что указ позволяет тем, кто хочет честно трудиться, находиться в России на законных основаниях.
"Европа - платите. Россия - живите и работайте. Вот и вся "евроинтеграция". Где уважение? Где забота? Где реальная поддержка? Ответ, мне кажется, очевиден", - подчеркнула она.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Протестующие в Тараклии - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Молдавии задержали ряд представителей блока "Победа"
Вчера, 15:01
 
В миреРоссияМолдавияМоскваМарина ТауберВладимир ПутинМайя СандуЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала