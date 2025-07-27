https://ria.ru/20250727/moldavija-2031786928.html

Молдавскую полицию обвинили в нарушении конституции

Молдавскую полицию обвинили в нарушении конституции - РИА Новости, 27.07.2025

Молдавскую полицию обвинили в нарушении конституции

Полиция нарушила конституцию страны и права граждан на свободу собраний, не пустив жителей города Тараклия на встречу с премьер-министром Молдавии Дорином... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T19:43:00+03:00

2025-07-27T19:43:00+03:00

2025-07-27T20:05:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 июл — РИА Новости. Полиция нарушила конституцию страны и права граждан на свободу собраний, не пустив жителей города Тараклия на встречу с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном, заявил лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу в Telegram-канале."Сегодня в Тараклии мы вместе с мирными гражданами и активистами блока "Победа" пришли выразить свою позицию. Люди хотели задать вопросы премьер-министру Речану, но вместо диалога — цепь полицейских, закрытые двери и прямая цензура для независимых СМИ. <…> Местные жители подали уведомление в мэрию о проведении мирной акции — по закону уведомление, а не разрешение. Но полиция, прикрываясь выдуманным запретом, фактически нарушила конституцию и права граждан на свободу собраний", — написал Лунгу.Его, активиста Александра Панова и Ивана Гуччи сегодня задержали там без объяснений причин. "Нас просто затолкали в машину, как преступников, за то, что мы не боимся говорить правду. Ивану Гуччи нанесли удар, на него кричали матом. Это уже не просто политическое давление — это откровенный беспредел", — подчеркнул политик.В последние годы власти Молдавии усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.

https://ria.ru/20250727/moldaviya-2031773101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, дорин речан, алексей лунгу, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец