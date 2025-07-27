Рейтинг@Mail.ru
Молдавскую полицию обвинили в нарушении конституции - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 27.07.2025 (обновлено: 20:05 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/moldavija-2031786928.html
Молдавскую полицию обвинили в нарушении конституции
Молдавскую полицию обвинили в нарушении конституции - РИА Новости, 27.07.2025
Молдавскую полицию обвинили в нарушении конституции
Полиция нарушила конституцию страны и права граждан на свободу собраний, не пустив жителей города Тараклия на встречу с премьер-министром Молдавии Дорином... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T19:43:00+03:00
2025-07-27T20:05:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
дорин речан
алексей лунгу
майя санду
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 27 июл — РИА Новости. Полиция нарушила конституцию страны и права граждан на свободу собраний, не пустив жителей города Тараклия на встречу с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном, заявил лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу в Telegram-канале.&quot;Сегодня в Тараклии мы вместе с мирными гражданами и активистами блока &quot;Победа&quot; пришли выразить свою позицию. Люди хотели задать вопросы премьер-министру Речану, но вместо диалога — цепь полицейских, закрытые двери и прямая цензура для независимых СМИ. &lt;…&gt; Местные жители подали уведомление в мэрию о проведении мирной акции — по закону уведомление, а не разрешение. Но полиция, прикрываясь выдуманным запретом, фактически нарушила конституцию и права граждан на свободу собраний&quot;, — написал Лунгу.Его, активиста Александра Панова и Ивана Гуччи сегодня задержали там без объяснений причин. "Нас просто затолкали в машину, как преступников, за то, что мы не боимся говорить правду. Ивану Гуччи нанесли удар, на него кричали матом. Это уже не просто политическое давление — это откровенный беспредел", — подчеркнул политик.В последние годы власти Молдавии усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
https://ria.ru/20250727/moldaviya-2031773101.html
https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031655148.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, дорин речан, алексей лунгу, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Дорин Речан, Алексей Лунгу, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Молдавскую полицию обвинили в нарушении конституции

Оппозиция Молдавии обвинила полицию в нарушении прав граждан на свободу собраний

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 27 июл — РИА Новости. Полиция нарушила конституцию страны и права граждан на свободу собраний, не пустив жителей города Тараклия на встречу с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном, заявил лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу в Telegram-канале.

В воскресенье Речан побывал с визитом в городе. Жители собрались у Дома культуры, чтобы выразить протест власти. Они скандировали: "Долой Майю Санду!", "Речан, уезжай!". При этом полиция не пустила их к зданию. Участники митинга были возмущены действиями силовиков, они посчитали, что глава правительства намеренно избегает встречи с ними.

Автомобиль полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Жители молдавской Тараклии возмущены действиями полиции
Вчера, 17:45
«

"Сегодня в Тараклии мы вместе с мирными гражданами и активистами блока "Победа" пришли выразить свою позицию. Люди хотели задать вопросы премьер-министру Речану, но вместо диалога — цепь полицейских, закрытые двери и прямая цензура для независимых СМИ. <…> Местные жители подали уведомление в мэрию о проведении мирной акции по закону уведомление, а не разрешение. Но полиция, прикрываясь выдуманным запретом, фактически нарушила конституцию и права граждан на свободу собраний", — написал Лунгу.

Его, активиста Александра Панова и Ивана Гуччи сегодня задержали там без объяснений причин.
"Нас просто затолкали в машину, как преступников, за то, что мы не боимся говорить правду. Ивану Гуччи нанесли удар, на него кричали матом. Это уже не просто политическое давление — это откровенный беспредел", — подчеркнул политик.

Блок "Победа" объединяет партии, выступающие за восстановление отношений с Россией и интеграцию с ЕАЭС. Избирательный список возглавляет глава Гагаузии Евгения Гуцул. Сейчас она находится под домашним арестом по обвинению в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024 году.

В последние годы власти Молдавии усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
Митинг в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Соцпартия Молдавии заявила о попытке срыва митинга оппозиции
26 июля, 20:05
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияДорин РечанАлексей ЛунгуМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала