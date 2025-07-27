https://ria.ru/20250727/moldavija-2031753575.html

Молдавский депутат назвал Россию проверенным партнером страны

Молдавский депутат назвал Россию проверенным партнером страны - РИА Новости, 27.07.2025

Молдавский депутат назвал Россию проверенным партнером страны

История показывает, что отношения Молдавии и России близки и важны, РФ для республики - веками проверенный партнер, заявил депутат молдавского парламента от... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:52:00+03:00

2025-07-27T15:52:00+03:00

2025-07-27T15:52:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. История показывает, что отношения Молдавии и России близки и важны, РФ для республики - веками проверенный партнер, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Граждане Молдавии, не урегулировавшие свое правовое положение в РФ и покинувшие страну, при возвращении в Россию с 1 октября смогут урегулировать свой статус до 1 января 2026 года, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу. Кроме того, российский президент разрешил указанным в документе гражданам Молдавии до 1 октября 2026 года осуществлять трудовую деятельность в РФ без патента при условии прохождения в МВД идентификации личности и медицинского освидетельствования. "ЕС не ждет молдаван. Манок, чтобы загнать дичь. Не более. В это время Россия упрощает миграционные правила. Дает возможность работать без патента. Вступление в ЕС - валюта. Ею манят тех, кто готов за гроши продать страну. В то время как Россия - веками проверенный партнер. Сама история показывает, насколько важны и близки отношения двух стран и их народов. Остальное всё - манипуляции вороватых узурпаторов", - написал в своем Telegram-канале Боля.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, молдавия, москва, василий боля, владимир путин, майя санду, евросоюз