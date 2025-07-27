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Молдавский депутат назвал Россию проверенным партнером страны - РИА Новости, 27.07.2025
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15:52 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/moldavija-2031753575.html
Молдавский депутат назвал Россию проверенным партнером страны
Молдавский депутат назвал Россию проверенным партнером страны - РИА Новости, 27.07.2025
Молдавский депутат назвал Россию проверенным партнером страны
История показывает, что отношения Молдавии и России близки и важны, РФ для республики - веками проверенный партнер, заявил депутат молдавского парламента от... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:52:00+03:00
2025-07-27T15:52:00+03:00
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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. История показывает, что отношения Молдавии и России близки и важны, РФ для республики - веками проверенный партнер, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Граждане Молдавии, не урегулировавшие свое правовое положение в РФ и покинувшие страну, при возвращении в Россию с 1 октября смогут урегулировать свой статус до 1 января 2026 года, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу. Кроме того, российский президент разрешил указанным в документе гражданам Молдавии до 1 октября 2026 года осуществлять трудовую деятельность в РФ без патента при условии прохождения в МВД идентификации личности и медицинского освидетельствования. &quot;ЕС не ждет молдаван. Манок, чтобы загнать дичь. Не более. В это время Россия упрощает миграционные правила. Дает возможность работать без патента. Вступление в ЕС - валюта. Ею манят тех, кто готов за гроши продать страну. В то время как Россия - веками проверенный партнер. Сама история показывает, насколько важны и близки отношения двух стран и их народов. Остальное всё - манипуляции вороватых узурпаторов&quot;, - написал в своем Telegram-канале Боля.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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в мире, россия, молдавия, москва, василий боля, владимир путин, майя санду, евросоюз
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Василий Боля, Владимир Путин, Майя Санду, Евросоюз
Молдавский депутат назвал Россию проверенным партнером страны

Депутат Боля: история показывает, что отношения Молдавии и России близки и важны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВасилий Боля
Василий Боля - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Василий Боля . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. История показывает, что отношения Молдавии и России близки и важны, РФ для республики - веками проверенный партнер, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
Граждане Молдавии, не урегулировавшие свое правовое положение в РФ и покинувшие страну, при возвращении в Россию с 1 октября смогут урегулировать свой статус до 1 января 2026 года, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу. Кроме того, российский президент разрешил указанным в документе гражданам Молдавии до 1 октября 2026 года осуществлять трудовую деятельность в РФ без патента при условии прохождения в МВД идентификации личности и медицинского освидетельствования.
«

"ЕС не ждет молдаван. Манок, чтобы загнать дичь. Не более. В это время Россия упрощает миграционные правила. Дает возможность работать без патента. Вступление в ЕС - валюта. Ею манят тех, кто готов за гроши продать страну. В то время как Россия - веками проверенный партнер. Сама история показывает, насколько важны и близки отношения двух стран и их народов. Остальное всё - манипуляции вороватых узурпаторов", - написал в своем Telegram-канале Боля.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Власти Молдавии разделили граждан на своих и чужих, заявил экс-премьер
25 июля, 09:58
 
В миреРоссияМолдавияМоскваВасилий БоляВладимир ПутинМайя СандуЕвросоюз
 
 
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