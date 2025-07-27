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Не все на Украине серьезно относятся к возвращению детей, заявил Мединский - РИА Новости, 27.07.2025
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05:06 27.07.2025 (обновлено: 05:13 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/medinskij-2031688539.html
Не все на Украине серьезно относятся к возвращению детей, заявил Мединский
Не все на Украине серьезно относятся к возвращению детей, заявил Мединский - РИА Новости, 27.07.2025
Не все на Украине серьезно относятся к возвращению детей, заявил Мединский
Не все украинцы серьезно относятся к теме возвращения детей: есть граждане, для которых этот вопрос жизненно важен, а есть те, кто делает на этом политический... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T05:06:00+03:00
2025-07-27T05:13:00+03:00
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стамбул
владимир мединский
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Не все украинцы серьезно относятся к теме возвращения детей: есть граждане, для которых этот вопрос жизненно важен, а есть те, кто делает на этом политический пиар, заявил РИА Новости помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский. "Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос", - сказал Мединский, отвечая на вопрос о том, серьезно ли относятся украинцы к теме возвращения детей, которая была затронута в ходе стамбульских переговоров. Ранее по итогам второго раунда переговоров украинская делегация передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. Во время пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский
Не все на Украине серьезно относятся к возвращению детей, заявил Мединский

Мединский: не все на Украине серьезно относятся к возвращению детей

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Не все украинцы серьезно относятся к теме возвращения детей: есть граждане, для которых этот вопрос жизненно важен, а есть те, кто делает на этом политический пиар, заявил РИА Новости помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский.
"Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос", - сказал Мединский, отвечая на вопрос о том, серьезно ли относятся украинцы к теме возвращения детей, которая была затронута в ходе стамбульских переговоров.
Ранее по итогам второго раунда переговоров украинская делегация передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. Во время пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
Помощник президента РФ Владимир Мединский общается с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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