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В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T08:38:00+03:00
2025-07-27T08:38:00+03:00
2025-07-27T08:38:00+03:00
безопасность
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031629748.html
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безопасность, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Самарской области отменена опасность атаки БПЛА