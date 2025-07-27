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В Махачкале полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 27.07.2025
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10:09 27.07.2025 (обновлено: 11:32 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/mahachkala-2031706798.html
В Махачкале полностью восстановили электроснабжение
В Махачкале полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 27.07.2025
В Махачкале полностью восстановили электроснабжение
В Махачкале полностью восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции, сообщает министерство энергетики и тарифов Дагестана РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:09:00+03:00
2025-07-27T11:32:00+03:00
махачкала
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 27 июл — РИА Новости. В Махачкале полностью восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции, сообщает министерство энергетики и тарифов Дагестана Ранее ведомство сообщало, что из-за возгорания в кабельных каналах без электричества остались более 86 тысяч человек, проживающих в центральной части Махачкалы. "Электроснабжение отключенных из-за аварии на подстанции 110 кВ "Новая" потребителей полностью восстановлено. Специалисты "Дагэнерго" продолжали работать даже в темноте. К половине третьего ночи подачу электроэнергии полностью возобновили", — говорится в сообщении.
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махачкала, республика дагестан, происшествия
Махачкала, Республика Дагестан, Происшествия
В Махачкале полностью восстановили электроснабжение

В Махачкале полностью восстановили электроснабжение после аварии на подстанции

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 июл — РИА Новости. В Махачкале полностью восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции, сообщает министерство энергетики и тарифов Дагестана
Ранее ведомство сообщало, что из-за возгорания в кабельных каналах без электричества остались более 86 тысяч человек, проживающих в центральной части Махачкалы.
"Электроснабжение отключенных из-за аварии на подстанции 110 кВ "Новая" потребителей полностью восстановлено. Специалисты "Дагэнерго" продолжали работать даже в темноте. К половине третьего ночи подачу электроэнергии полностью возобновили", — говорится в сообщении.
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21 июля, 16:55
 
МахачкалаРеспублика ДагестанПроисшествия
 
 
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