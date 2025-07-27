https://ria.ru/20250727/mahachkala-2031706798.html
В Махачкале полностью восстановили электроснабжение
В Махачкале полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 27.07.2025
В Махачкале полностью восстановили электроснабжение
В Махачкале полностью восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции, сообщает министерство энергетики и тарифов Дагестана РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:09:00+03:00
2025-07-27T10:09:00+03:00
2025-07-27T11:32:00+03:00
махачкала
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 27 июл — РИА Новости. В Махачкале полностью восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции, сообщает министерство энергетики и тарифов Дагестана Ранее ведомство сообщало, что из-за возгорания в кабельных каналах без электричества остались более 86 тысяч человек, проживающих в центральной части Махачкалы. "Электроснабжение отключенных из-за аварии на подстанции 110 кВ "Новая" потребителей полностью восстановлено. Специалисты "Дагэнерго" продолжали работать даже в темноте. К половине третьего ночи подачу электроэнергии полностью возобновили", — говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, республика дагестан, происшествия
Махачкала, Республика Дагестан, Происшествия
В Махачкале полностью восстановили электроснабжение
В Махачкале полностью восстановили электроснабжение после аварии на подстанции