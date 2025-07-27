https://ria.ru/20250727/mahachkala-2031706798.html

В Махачкале полностью восстановили электроснабжение

В Махачкале полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 27.07.2025

В Махачкале полностью восстановили электроснабжение

В Махачкале полностью восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции, сообщает министерство энергетики и тарифов Дагестана РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:09:00+03:00

2025-07-27T10:09:00+03:00

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махачкала

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 27 июл — РИА Новости. В Махачкале полностью восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции, сообщает министерство энергетики и тарифов Дагестана Ранее ведомство сообщало, что из-за возгорания в кабельных каналах без электричества остались более 86 тысяч человек, проживающих в центральной части Махачкалы. "Электроснабжение отключенных из-за аварии на подстанции 110 кВ "Новая" потребителей полностью восстановлено. Специалисты "Дагэнерго" продолжали работать даже в темноте. К половине третьего ночи подачу электроэнергии полностью возобновили", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250721/svet-2030447404.html

махачкала

республика дагестан

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Варвара Скокшина

махачкала, республика дагестан, происшествия