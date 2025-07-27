https://ria.ru/20250727/lipetsk-2031697697.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 27.07.2025
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T08:43:00+03:00
2025-07-27T08:43:00+03:00
2025-07-27T08:43:00+03:00
липецкая область
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности