https://ria.ru/20250727/lipetsk-2031697697.html

В Липецкой области отменили воздушную опасность

В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 27.07.2025

В Липецкой области отменили воздушную опасность

Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T08:43:00+03:00

2025-07-27T08:43:00+03:00

2025-07-27T08:43:00+03:00

липецкая область

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область