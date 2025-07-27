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Корабли ТОФ провели стрельбы по условному противнику

Корабли ТОФ провели стрельбы по условному противнику - РИА Новости, 27.07.2025

Корабли ТОФ провели стрельбы по условному противнику

Экипажи надводных кораблей во главе с гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером "Варяг" приступили к массированному артиллерийскому огню по отряду кораблей РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T06:31:00+03:00

2025-07-27T06:31:00+03:00

2025-07-27T06:31:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Экипажи надводных кораблей во главе с гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером "Варяг" приступили к массированному артиллерийскому огню по отряду кораблей условного противника из штатных корабельных артустановок, в ходе учения был учтен опыт СВО, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "В заливе Петра Великого тактические группы надводных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" выполнили совместные артиллерийские стрельбы по групповой мишенной позиции, имитирующей отряд десантных кораблей условного противника. На первом этапе тренировки экипажи кораблей ТОФ отразили атаку средств воздушного нападения условного противника. Цели имитировали авиацию и противокорабельные ракеты", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчёты ПВО большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и фрегата "Маршал Шапошников" поразили воздушные цели из зенитного ракетного комплекса "Кинжал". "Далее экипажи надводных кораблей во главе с гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером "Варяг" приступили к массированному артиллерийскому огню по отряду кораблей условного противника из штатных корабельных артустановок А-190, АК-130, АК-100, АК-176, АК-230 и АК-630 как совместно, так и одиночно", - подчеркнули в пресс-службе. Добавляется, что после завершения нанесения совместного артиллерийского удара корабли ТОФ применили комплексы радиоэлектронной борьбы для постановки пассивных помех и вывода сил из-под ракетного удара вероятного противника. При этом командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Алексей Сысуев подчеркнул, что в ходе маневров был учтен опыт СВО. "Нами был учтен опыт этих боевых действий (СВО - ред.), и мы отрабатывали в несколько этапов противодействие робототехническим комплексам. На первом этапе это было: охрана и оборона пункта базирования, сопровождение кораблей в районы предназначения, уничтожение безэкипажных катеров, БПЛА. Все это проводилось в комплексе: с задействованием систем обнаружения, средств подавления и огневых средств уничтожения", - сказал Сысуев.

https://ria.ru/20250630/flot-2026198005.html

https://ria.ru/20250331/strelby-2008308186.html

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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф