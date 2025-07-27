https://ria.ru/20250727/kndr-2031788421.html

Глава Минприроды отправился в КНДР первым прямым авиарейсом из Москвы

Глава Минприроды отправился в КНДР первым прямым авиарейсом из Москвы - РИА Новости, 27.07.2025

Глава Минприроды отправился в КНДР первым прямым авиарейсом из Москвы

Глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T19:55:00+03:00

2025-07-27T19:55:00+03:00

2025-07-27T20:08:00+03:00

москва

кндр (северная корея)

пхеньян

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

boeing 777-200

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР, летит в Пхеньян первым прямым авиарейсом из Москвы, который отправляется из "Шереметьево" в 19.00 мск, передает корреспондент РИА Новости. Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР осуществляет авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Самолет должен прибыть в Пхеньян в 9.00 по местному времени. В начале июля Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Обратный рейс запланирован на 29 июля.

https://ria.ru/20250618/poezd-2023557144.html

москва

кндр (северная корея)

пхеньян

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пассажиры первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян Среди пассажиров на первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян больше граждан КНДР, чем россиян, передает корреспондент РИА Новости. У стоек регистрации сразу выстроилась очередь, в основном из граждан КНДР. Они смущались внимания журналистов, лишь один из них в разговоре с агентством отметил, что он летит на Родину, и теперь это стало гораздо удобнее. "Лечу в служебную командировку в город Пхеньян", - в свою очередь сообщил РИА Новости один из немногочисленных российских пассажиров. 2025-07-27T19:55 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, кндр (северная корея), пхеньян, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777-200, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)