https://ria.ru/20250727/kndr-2031788421.html
Глава Минприроды отправился в КНДР первым прямым авиарейсом из Москвы
Глава Минприроды отправился в КНДР первым прямым авиарейсом из Москвы - РИА Новости, 27.07.2025
Глава Минприроды отправился в КНДР первым прямым авиарейсом из Москвы
Глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T19:55:00+03:00
2025-07-27T19:55:00+03:00
2025-07-27T20:08:00+03:00
москва
кндр (северная корея)
пхеньян
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
boeing 777-200
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР, летит в Пхеньян первым прямым авиарейсом из Москвы, который отправляется из "Шереметьево" в 19.00 мск, передает корреспондент РИА Новости. Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР осуществляет авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Самолет должен прибыть в Пхеньян в 9.00 по местному времени. В начале июля Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Обратный рейс запланирован на 29 июля.
https://ria.ru/20250618/poezd-2023557144.html
москва
кндр (северная корея)
пхеньян
РИА Новости
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Пассажиры первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян
Среди пассажиров на первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян больше граждан КНДР, чем россиян, передает корреспондент РИА Новости. У стоек регистрации сразу выстроилась очередь, в основном из граждан КНДР. Они смущались внимания журналистов, лишь один из них в разговоре с агентством отметил, что он летит на Родину, и теперь это стало гораздо удобнее.
"Лечу в служебную командировку в город Пхеньян", - в свою очередь сообщил РИА Новости один из немногочисленных российских пассажиров.
2025-07-27T19:55
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РИА Новости
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москва, кндр (северная корея), пхеньян, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777-200, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Москва, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Boeing 777-200, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Глава Минприроды отправился в КНДР первым прямым авиарейсом из Москвы
Глава Минприроды Козлов летит первым прямым авиарейсом из Москвы в Пхеньян