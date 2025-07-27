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Хегсет принял министров обороны стран Балтии в Пентагоне

Хегсет принял министров обороны стран Балтии в Пентагоне - РИА Новости, 27.07.2025

Хегсет принял министров обороны стран Балтии в Пентагоне

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что встретился коллегами из Прибалтики в Пентагоне и обсудил с ними увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5%. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T03:14:00+03:00

2025-07-27T03:14:00+03:00

2025-07-27T03:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что встретился коллегами из Прибалтики в Пентагоне и обсудил с ними увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5%. "Вчера мы приняли в Пентагоне министра Певкура из Эстонии, министра Спрудса из Латвии и министра Шакалене из Литвы. Мы обсудили исторический успех президента Трампа в объединении стран НАТО вокруг обязательства по увеличению оборонных расходов до 5%, достигнутого на саммите в Гааге, и который, как ожидается, страны Балтии выполнят в течение следующего года", - написал Хегсет в соцсети X. Хегсет поблагодарил министров обороны стран Балтии за их поддержку на пути к повышению боеспособности альянса. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

https://ria.ru/20250710/kiev-2028289853.html

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