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Хегсет принял министров обороны стран Балтии в Пентагоне
Хегсет принял министров обороны стран Балтии в Пентагоне - РИА Новости, 27.07.2025
Хегсет принял министров обороны стран Балтии в Пентагоне
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что встретился коллегами из Прибалтики в Пентагоне и обсудил с ними увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5%. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T03:14:00+03:00
2025-07-27T03:14:00+03:00
2025-07-27T03:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что встретился коллегами из Прибалтики в Пентагоне и обсудил с ними увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5%. "Вчера мы приняли в Пентагоне министра Певкура из Эстонии, министра Спрудса из Латвии и министра Шакалене из Литвы. Мы обсудили исторический успех президента Трампа в объединении стран НАТО вокруг обязательства по увеличению оборонных расходов до 5%, достигнутого на саммите в Гааге, и который, как ожидается, страны Балтии выполнят в течение следующего года", - написал Хегсет в соцсети X. Хегсет поблагодарил министров обороны стран Балтии за их поддержку на пути к повышению боеспособности альянса. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
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В мире, Балтия, Гаага, Россия, Пит Хегсет, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Хегсет принял министров обороны стран Балтии в Пентагоне
Хегсет заявил, что принял министров обороны стран Балтии в Пентагоне