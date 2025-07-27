https://ria.ru/20250727/kharkov-2031727764.html
ВС России поразили системы ПВО в Харькове
ВС России поразили системы ПВО в Харькове - РИА Новости, 27.07.2025
ВС России поразили системы ПВО в Харькове
Ударом в Харькове поражены ПВО и пункты управления ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:01:00+03:00
2025-07-27T13:01:00+03:00
2025-07-27T13:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Ударом в Харькове поражены ПВО и пункты управления ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В Харькове поражены ПВО и пункты управления", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили системы ПВО в Харькове
ВС России поразили системы ПВО и пункты управления ВСУ в Харькове