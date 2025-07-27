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Посол Палестины призвал не просто критиковать Израиль, а принимать меры - РИА Новости, 27.07.2025
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03:50 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/izrail-2031686016.html
Посол Палестины призвал не просто критиковать Израиль, а принимать меры
Посол Палестины призвал не просто критиковать Израиль, а принимать меры - РИА Новости, 27.07.2025
Посол Палестины призвал не просто критиковать Израиль, а принимать меры
Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи призвал мировое сообщество не просто критиковать... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T03:50:00+03:00
2025-07-27T03:50:00+03:00
в мире
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ВЕНА, 27 июл - РИА Новости. Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи призвал мировое сообщество не просто критиковать Израиль, а принимать меры. Дипломат позитивно отметил письмо, подписанное более чем 20 европейскими странами, включая Австрию, в котором государства критиковали действия Израиля против Газы. При этом он добавил, что этого недостаточно. "Израиль все больше изолируется на международной арене, но учитывая трагическую ситуацию в Газе, где люди гибнут ежедневно, даже во время нашего разговора, - этого недостаточно. Бомбят офисы ВОЗ, детские сады, палатки беженцев. Так называемые гуманитарные центры превращаются в ловушки смерти. Многие погибают не только от бомбежек, но и от голода. Учитывая эту трагедию, одного письма недостаточно. Как я уже сказал, нужны практические меры. Поставки оружия должны быть прекращены, Израиль должен быть наказан - через торговую политику, так больше продолжаться не может", - сказал посол в интервью РИА Новости. Как сообщалось ранее, более 20 стран в совместном заявлении выступили с критикой действий Израиля в Газе и призвали к немедленному прекращению войны в секторе, а также - к возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи в полуэксклав. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250726/posol-2031570933.html
https://ria.ru/20250726/palestina-2031556701.html
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в мире, израиль, палестина, ливан, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Ливан, ХАМАС
Посол Палестины призвал не просто критиковать Израиль, а принимать меры

Посол Абдель Шафи: нельзя просто критиковать Израиль, он должен быть наказан

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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ВЕНА, 27 июл - РИА Новости. Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи призвал мировое сообщество не просто критиковать Израиль, а принимать меры.
Дипломат позитивно отметил письмо, подписанное более чем 20 европейскими странами, включая Австрию, в котором государства критиковали действия Израиля против Газы. При этом он добавил, что этого недостаточно.
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Посол Палестины назвал ситуацию в Газе крахом международного порядка
Вчера, 08:51
"Израиль все больше изолируется на международной арене, но учитывая трагическую ситуацию в Газе, где люди гибнут ежедневно, даже во время нашего разговора, - этого недостаточно. Бомбят офисы ВОЗ, детские сады, палатки беженцев. Так называемые гуманитарные центры превращаются в ловушки смерти. Многие погибают не только от бомбежек, но и от голода. Учитывая эту трагедию, одного письма недостаточно. Как я уже сказал, нужны практические меры. Поставки оружия должны быть прекращены, Израиль должен быть наказан - через торговую политику, так больше продолжаться не может", - сказал посол в интервью РИА Новости.
Как сообщалось ранее, более 20 стран в совместном заявлении выступили с критикой действий Израиля в Газе и призвали к немедленному прекращению войны в секторе, а также - к возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи в полуэксклав.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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Посол Палестины призвал привлечь Израиль к ответственности
Вчера, 04:39
 
В миреИзраильПалестинаЛиванХАМАС
 
 
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