https://ria.ru/20250727/izrail-2031686016.html

Посол Палестины призвал не просто критиковать Израиль, а принимать меры

Посол Палестины призвал не просто критиковать Израиль, а принимать меры - РИА Новости, 27.07.2025

Посол Палестины призвал не просто критиковать Израиль, а принимать меры

Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи призвал мировое сообщество не просто критиковать... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T03:50:00+03:00

2025-07-27T03:50:00+03:00

2025-07-27T03:50:00+03:00

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ВЕНА, 27 июл - РИА Новости. Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи призвал мировое сообщество не просто критиковать Израиль, а принимать меры. Дипломат позитивно отметил письмо, подписанное более чем 20 европейскими странами, включая Австрию, в котором государства критиковали действия Израиля против Газы. При этом он добавил, что этого недостаточно. "Израиль все больше изолируется на международной арене, но учитывая трагическую ситуацию в Газе, где люди гибнут ежедневно, даже во время нашего разговора, - этого недостаточно. Бомбят офисы ВОЗ, детские сады, палатки беженцев. Так называемые гуманитарные центры превращаются в ловушки смерти. Многие погибают не только от бомбежек, но и от голода. Учитывая эту трагедию, одного письма недостаточно. Как я уже сказал, нужны практические меры. Поставки оружия должны быть прекращены, Израиль должен быть наказан - через торговую политику, так больше продолжаться не может", - сказал посол в интервью РИА Новости. Как сообщалось ранее, более 20 стран в совместном заявлении выступили с критикой действий Израиля в Газе и призвали к немедленному прекращению войны в секторе, а также - к возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи в полуэксклав. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250726/posol-2031570933.html

https://ria.ru/20250726/palestina-2031556701.html

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в мире, израиль, палестина, ливан, хамас