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Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм - РИА Новости, 27.07.2025
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09:57 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/gosuslugi-2031704853.html
Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм
Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм - РИА Новости, 27.07.2025
Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником, поблагодарив их за чуткость и профессионализм. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:57:00+03:00
2025-07-27T09:57:00+03:00
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником, поблагодарив их за чуткость и профессионализм. Собянин отметил, что в московских офисах "Мои документы" работают больше 10 тысяч неравнодушных специалистов, которые ежедневно помогают жителям столицы получать свыше 300 государственных услуг, находят к каждому индивидуальный подход. Также сотрудники центров госуслуг сопровождают жителей города в различных социально значимых проектах. "Поздравляю сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником... Спасибо вам за профессионализм и чуткость. Желаю крепкого здоровья и удачи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм

Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Работа центра государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником, поблагодарив их за чуткость и профессионализм.
Собянин отметил, что в московских офисах "Мои документы" работают больше 10 тысяч неравнодушных специалистов, которые ежедневно помогают жителям столицы получать свыше 300 государственных услуг, находят к каждому индивидуальный подход. Также сотрудники центров госуслуг сопровождают жителей города в различных социально значимых проектах.
"Поздравляю сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником... Спасибо вам за профессионализм и чуткость. Желаю крепкого здоровья и удачи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
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