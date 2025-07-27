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Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм
Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм - РИА Новости, 27.07.2025
Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником, поблагодарив их за чуткость и профессионализм. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:57:00+03:00
2025-07-27T09:57:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником, поблагодарив их за чуткость и профессионализм. Собянин отметил, что в московских офисах "Мои документы" работают больше 10 тысяч неравнодушных специалистов, которые ежедневно помогают жителям столицы получать свыше 300 государственных услуг, находят к каждому индивидуальный подход. Также сотрудники центров госуслуг сопровождают жителей города в различных социально значимых проектах. "Поздравляю сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником... Спасибо вам за профессионализм и чуткость. Желаю крепкого здоровья и удачи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм
Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником