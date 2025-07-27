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Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм

Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм - РИА Новости, 27.07.2025

Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником, поблагодарив их за чуткость и профессионализм. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:57:00+03:00

2025-07-27T09:57:00+03:00

2025-07-27T09:57:00+03:00

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником, поблагодарив их за чуткость и профессионализм. Собянин отметил, что в московских офисах "Мои документы" работают больше 10 тысяч неравнодушных специалистов, которые ежедневно помогают жителям столицы получать свыше 300 государственных услуг, находят к каждому индивидуальный подход. Также сотрудники центров госуслуг сопровождают жителей города в различных социально значимых проектах. "Поздравляю сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником... Спасибо вам за профессионализм и чуткость. Желаю крепкого здоровья и удачи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.

https://realty.ria.ru/20250721/sobjanin-2030403151.html

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общество, москва, сергей собянин