Рейтинг@Mail.ru
Журналисты в Газе истощены из-за нехватки продовольствия - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/gaza-2031749984.html
Журналисты в Газе истощены из-за нехватки продовольствия
Журналисты в Газе истощены из-за нехватки продовольствия - РИА Новости, 27.07.2025
Журналисты в Газе истощены из-за нехватки продовольствия
Репортеры в секторе Газа истощены из-за голода, им с трудом удается работать по причине нехватки продовольствия, сообщил гендиректор комитета защиты журналистов РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:28:00+03:00
2025-07-27T15:28:00+03:00
в мире
израиль
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019850608_0:313:3072:2040_1920x0_80_0_0_6712a5a78e859ba9c7b62fbff684011d.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Репортеры в секторе Газа истощены из-за голода, им с трудом удается работать по причине нехватки продовольствия, сообщил гендиректор комитета защиты журналистов (CPJ) Джоди Гинсберг. "Все журналисты, с которыми мы работали, глубоко чувствуют свою ответственность за точное и оперативное освещение того, что происходит в секторе Газа, и сейчас им трудно делать это в режиме реального времени, потому что они просто голодают", - заявил Гинсберг газете Financial Times. Он добавил, что репортёры в секторе Газа из-за голода теряют сознание во время трансляций и истощаются - им с трудом удаётся продолжать работу из-за нехватки продовольствия. Кроме того, как утверждает Гинсберг, Израиль "бездоказательно клевещет на журналистов", и тем самым ставит под сомнение достоверность опубликованной ими информации. "Мы знаем, что подобные клеветнические заявления могут быть использованы в качестве предлога для преследования и убийства журналистов", - сказал он газете. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
https://ria.ru/20250727/chislo-2031729722.html
https://ria.ru/20250727/sudno-2031735188.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019850608_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_e52fc536b0b3c252b5be8d54da7bda65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас
В мире, Израиль, ХАМАС
Журналисты в Газе истощены из-за нехватки продовольствия

CPJ: истощенным репортерам в секторе газа с трудом удается работать из-за голода

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Репортеры в секторе Газа истощены из-за голода, им с трудом удается работать по причине нехватки продовольствия, сообщил гендиректор комитета защиты журналистов (CPJ) Джоди Гинсберг.
"Все журналисты, с которыми мы работали, глубоко чувствуют свою ответственность за точное и оперативное освещение того, что происходит в секторе Газа, и сейчас им трудно делать это в режиме реального времени, потому что они просто голодают", - заявил Гинсберг газете Financial Times.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Число погибших от голода в секторе Газа возросло до 133 человек
13:18
Он добавил, что репортёры в секторе Газа из-за голода теряют сознание во время трансляций и истощаются - им с трудом удаётся продолжать работу из-за нехватки продовольствия. Кроме того, как утверждает Гинсберг, Израиль "бездоказательно клевещет на журналистов", и тем самым ставит под сомнение достоверность опубликованной ими информации.
"Мы знаем, что подобные клеветнические заявления могут быть использованы в качестве предлога для преследования и убийства журналистов", - сказал он газете.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Судно Handala, принадлежащее международной инициативе по доставке гумпомощи в сектор Газа Флотилия свободы, перехвачено силами Израиля и доставлено в порт Ашдод - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Ашдод доставили перехваченное Израилем судно с "Флотилией свободы"
14:01
 
В миреИзраильХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала