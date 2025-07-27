Журналисты в Газе истощены из-за нехватки продовольствия
CPJ: истощенным репортерам в секторе газа с трудом удается работать из-за голода
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Репортеры в секторе Газа истощены из-за голода, им с трудом удается работать по причине нехватки продовольствия, сообщил гендиректор комитета защиты журналистов (CPJ) Джоди Гинсберг.
"Все журналисты, с которыми мы работали, глубоко чувствуют свою ответственность за точное и оперативное освещение того, что происходит в секторе Газа, и сейчас им трудно делать это в режиме реального времени, потому что они просто голодают", - заявил Гинсберг газете Financial Times.
Он добавил, что репортёры в секторе Газа из-за голода теряют сознание во время трансляций и истощаются - им с трудом удаётся продолжать работу из-за нехватки продовольствия. Кроме того, как утверждает Гинсберг, Израиль "бездоказательно клевещет на журналистов", и тем самым ставит под сомнение достоверность опубликованной ими информации.
"Мы знаем, что подобные клеветнические заявления могут быть использованы в качестве предлога для преследования и убийства журналистов", - сказал он газете.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.