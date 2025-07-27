https://ria.ru/20250727/gaza-2031745950.html

Еды достаточно, чтобы кормить население Газы три месяца, заявили в ООН

Еды достаточно, чтобы кормить население Газы три месяца, заявили в ООН - РИА Новости, 27.07.2025

Еды достаточно, чтобы кормить население Газы три месяца, заявили в ООН

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приветствовала гуманитарную паузу в секторе Газе и заявила о наличии достаточного объема еды, чтобы прокормить... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:03:00+03:00

2025-07-27T15:03:00+03:00

2025-07-27T15:03:00+03:00

в мире

израиль

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оон

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приветствовала гуманитарную паузу в секторе Газе и заявила о наличии достаточного объема еды, чтобы прокормить население анклава в течение трех месяцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в воскресенье о введении в ряде районов сектора Газа ежедневной "тактической паузы в военных действиях" с 10.00 до 20.00 мск. "ВПП приветствует новость о готовности Израиля ввести гуманитарные паузы... ВПП располагает достаточным количеством продовольствия в регионе или находящимся на пути к нему, чтобы прокормить всё население, насчитывающее 2,1 миллиона человек, в течение почти трёх месяцев", - говорится в заявлении ведомства в соцсети Х*. В воскресенье министерство здравоохранения палестинского полуэксклава заявило, что общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 133 человек, включая 87 детей. Ранее губернатор граничащей с палестинским полуэксклавом египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер заявил РИА Новости, что большое число грузовиков с гуманитарной помощью въехало в четверг в сектор Газа. Он отметил, что это стало возможным в результате политических усилий египетской стороны. Al Qahera News сообщал, что в пятницу в Газу въехали 117 грузовиков. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.*Социальная сеть, выполняющая функцию иноагента и признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20250727/chislo-2031729722.html

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в мире, израиль, северный синай (мухафаза), оон, хамас