Многие готовы помочь с восстановлением Газы, заявил палестинский посол
Посол Абдель Шафи: многие готовы помочь восстановить Газу после прекращения огня
© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа. Архивное фото
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ВЕНА, 27 июл - РИА Новости. Многие страны готовы помочь финансово, технически и материально при восстановлении Газы, как только будет подписан долгосрочный режим прекращения огня, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.
"Мы знаем, что многие страны готовы помочь финансово, технически и материально, как только боевые действия прекратятся и будет подписан долгосрочный режим прекращения огня", - сказал посол.
При этом он добавил, что палестинское правительство должно играть центральную роль в процессе восстановления. "Для нас Западный берег, включая Восточный Иерусалим, и сектор Газа - единое целое. Поэтому вопрос Газы нельзя рассматривать отдельно. Это - общепалестинский вопрос", - уточнил он.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.