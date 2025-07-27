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Многие готовы помочь с восстановлением Газы, заявил палестинский посол - РИА Новости, 27.07.2025
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08:34 27.07.2025 (обновлено: 08:39 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/gaza-2031696744.html
Многие готовы помочь с восстановлением Газы, заявил палестинский посол
Многие готовы помочь с восстановлением Газы, заявил палестинский посол - РИА Новости, 27.07.2025
Многие готовы помочь с восстановлением Газы, заявил палестинский посол
Многие страны готовы помочь финансово, технически и материально при восстановлении Газы, как только будет подписан долгосрочный режим прекращения огня, заявил в РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T08:34:00+03:00
2025-07-27T08:39:00+03:00
палестина
в мире
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ВЕНА, 27 июл - РИА Новости. Многие страны готовы помочь финансово, технически и материально при восстановлении Газы, как только будет подписан долгосрочный режим прекращения огня, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи."Мы знаем, что многие страны готовы помочь финансово, технически и материально, как только боевые действия прекратятся и будет подписан долгосрочный режим прекращения огня", - сказал посол.При этом он добавил, что палестинское правительство должно играть центральную роль в процессе восстановления. "Для нас Западный берег, включая Восточный Иерусалим, и сектор Газа - единое целое. Поэтому вопрос Газы нельзя рассматривать отдельно. Это - общепалестинский вопрос", - уточнил он.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250727/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250726/posol-2031570933.html
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палестина, в мире, сектор газа
Палестина, В мире, Сектор Газа
Многие готовы помочь с восстановлением Газы, заявил палестинский посол

Посол Абдель Шафи: многие готовы помочь восстановить Газу после прекращения огня

© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа. Архивное фото
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ВЕНА, 27 июл - РИА Новости. Многие страны готовы помочь финансово, технически и материально при восстановлении Газы, как только будет подписан долгосрочный режим прекращения огня, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.
"Мы знаем, что многие страны готовы помочь финансово, технически и материально, как только боевые действия прекратятся и будет подписан долгосрочный режим прекращения огня", - сказал посол.
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При этом он добавил, что палестинское правительство должно играть центральную роль в процессе восстановления. "Для нас Западный берег, включая Восточный Иерусалим, и сектор Газа - единое целое. Поэтому вопрос Газы нельзя рассматривать отдельно. Это - общепалестинский вопрос", - уточнил он.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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