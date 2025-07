https://ria.ru/20250727/festival-2031812363.html

В Петербурге завершился Джазовый фестиваль

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Второй Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль (Saint Petersburg Jazz Festival) под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана завершился в воскресенье большим концертом на сцене Филармонии имени Шостаковича, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль проходил с 21 по 27 июля. "Петербург оказал нам по-настоящему теплый прием - и не только солнечной погодой, но и невероятной энергетикой зрителей. Для музыканта нет большей радости, чем видеть такое большое количество восторженных людей на своих концертах и слышать их искренние аплодисменты. Это та самая обратная связь, которая наполняет смыслом всю нашу работу", - рассказал журналистам худрук фестиваля Игорь Бутман. Концерт открылся музыкально-театральным перформансом "Джаз от первого лица". Постановка основана на текстах историка джаза, автора сценария фильма "Джаз 100" Кирилла Мошкова. В перфомансе собраны фрагменты из таких произведений, как "О музыке толстых" Максима Горького, "Музыка духовной нищеты" Виктора Городинского. В роли рассказчика выступил народный артист РФ Алексей Гуськов. Музыкальное сопровождение создали Московский джазовый оркестр под руководством Бутмана, а также певица Fantine. Во втором отделении музыканты исполнили всем известные песни "А я иду, шагаю по Москве", "Черный кот" в джазовых аранжировках, а также легендарные джазовые композиции How Do You Keep the Music Playing?, Nostalgie, Little Darling, "Девушка-бродяга" и другие. Вокал - певица Fantine и Олег Аккуратов. "Одно остается неизменным - это высокое качество исполнения, благодаря тому, что Игорь Михайлович (Бутман - ред.) не позволяет качеству падать. Он любит, чтобы звук был мощным, дерзким. Конечно же, репертуар меняется, появляются новые песни - репертуар подвижный, но всегда есть единый стержень. Мне кажется, концерт пролетел на одном дыхании, а это признак того, что концерт прошел успешно", - рассказала Fantine. На закрытии фестиваля также были объявлены имена победителей Всероссийского конкурса джазовых композиторов. На конкурс было подано более 100 заявок из 24 городов России. Так, в номинации "Джазовая песня" победила Карина Карташова из Москвы с композицией "Дождь", победителем в категории "Инструментальная джазовая пьеса" стала Ирина Марголина из Санкт-Петербурга с композицией Russian Soul. Кроме того, на сцене Филармонии имени Шостаковича вручили Всероссийскую профессиональную джазовую премию, которая присуждалась молодым музыкантам в возрасте от 16 до 35 лет. Лауреатами премии стали тенор-саксофонист Виктор Потемкин, баритон-саксофонист Сурен Кочарян, сопрано-саксофонист Артем Григорян, трубач Михаил Бручеев, контрабасист Вадим Ким, пианист Арсений Владимиров, гитарист Владислав Савенков. Барабанщик Омар Саидов, вокалистка и тромбонистка Анастасия Иванова и альт-саксофонист Антон Чекуров, также ставшие победителями по версии премии, вместе с Московским джазовым оркестром исполнили композицию Summertime во время торжественной церемонии закрытия фестиваля. В номинации "Лучший альбом" победили Диана Владимирова и Евгения Петерс с проектом You Must Believe in Love. Лучшим малым ансамблем признан "Капрельян Band", а лучшим большим ансамблем - Петербургский джазовый оркестр под управлением Бениамина Саруханяна. Награда в специальной номинации "Легенда джаза" присуждена народному артисту России Давиду Голощекину, В рамках фестиваля прошло более 140 концертов, которые посетили более 200 тысяч зрителей, а онлайн-трансляции концертов и образовательных мероприятий на платформе "VK Видео" посмотрели более двух миллионов человек. Saint Petersburg Jazz Festival впервые прошел в 2024 году и сразу утвердился в качестве крупнейшего музыкального события города. Фестиваль организован "Ассоциацией джазовых музыкантов" и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда Игоря Бутмана.

