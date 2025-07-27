https://ria.ru/20250727/festival-2031762090.html

В Калужской области открылся фестиваль "Архстояние"

В Калужской области открылся фестиваль "Архстояние" - РИА Новости, 27.07.2025

В Калужской области открылся фестиваль "Архстояние"

Фестиваль современного искусства и архитектуры "Архстояние" проходит в выходные в парке "Никола-Ленивец" в Калужской области, гостям представлены 13 новых... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T16:38:00+03:00

2025-07-27T16:38:00+03:00

2025-07-27T16:52:00+03:00

культура

калужская область

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новости культуры

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Фестиваль современного искусства и архитектуры "Архстояние" проходит в выходные в парке "Никола-Ленивец" в Калужской области, гостям представлены 13 новых объектов и инсталляций, а также перфоманс "Состояние леса" в лесном овраге, сообщается на сайте фестиваля. В этом году фестиваль – юбилейный. "Уже 20 лет "Архстояние" собирает на территории "Никола-Ленивца" известных и молодых художников, скульпторов и архитекторов. Темой 20-го "АрХХстояния" стало "Мое главное". В этом году на три дня территория фестиваля превратилась в иллюзорный "Белый город", который стал проекцией для мыслей о самом главном", - говорится в сообщении. Организаторы отмечают, что на территории парка, как в настоящем городе, построили аэровокзал, лечебницу, музей, исправительное учреждение, школу, площадь церемоний и даже горсовет. Например, посреди леса установили огромное динамичное табло с расписанием рейсов — по словам организаторов, это "фантазия об идеальной транспортной системе, способной перенести вас в место назначения, минуя переполненный бездушный аэропорт". В рамках театральной программы фестиваля состоялась премьера хореографического спектакля "Состояние леса" от фестиваля Context. Diana Vishneva. Спектакль представляет попытку "осознать конечность жизни, ощутить, как время проходит сквозь пространство и тело человека". Спектакль прошел в лесном овраге. "В спектакле танцовщики появляются из тишины, будто из самого рельефа. Их тела — предчувствия движения. Сначала они текучи, уязвимы, почти прозрачны. В унисон нарастанию плотности звука, они тяжелеют: движения становятся напряженными, резкими. Танец превращается в столкновение, в борьбу. Борьба — в распад, а распад — в покой. В конце останется только лес, какой он был до них, какой он был до нас. Мы станем секундой из жизни леса", - описывают спектакль его создатели. Впервые за всю историю "Архстояния" у фестиваля появилась ночная программа.

https://ria.ru/20250303/nikola-2002763062.html

https://ria.ru/20240916/moskino-1972493903.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калужская область, архстояние, новости культуры