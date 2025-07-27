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СМИ: в ЕС поменяют главное правило перевозки ручной клади в самолетах
СМИ: в ЕС поменяют главное правило перевозки ручной клади в самолетах - РИА Новости, 27.07.2025
СМИ: в ЕС поменяют главное правило перевозки ручной клади в самолетах
Европейский Союз разрешит пассажирам самолетов провозить в ручной клади до двух литров жидкости, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на Еврокомиссию. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T01:55:00+03:00
2025-07-27T01:55:00+03:00
2025-07-27T02:14:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Европейский Союз разрешит пассажирам самолетов провозить в ручной клади до двух литров жидкости, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на Еврокомиссию."Оборудование для досмотра в аэропортах, способное сканировать содержимое больших емкостей с жидкостями, вскоре может быть установлено по всему ЕС, а это значит, что пассажирам больше не придется удостоверяться в отсутствии у них бутылок объемом более 100 миллилитров во время путешествия", — говорится в материале.По словам представителя Еврокомиссии, соответствующее оборудование может быть установлено в аэропортах после получения специального одобрения.Как сообщала ранее итальянская газета Corriere della Sera, эта система уже используется семью терминалами в Италии. Другие аэропорты Германии, Ирландии, Литвы, Мальты, Швеции и Нидерландов также могут внедрить эту технологию после ее окончательного одобрения.Согласно действующим правилам ЕС, жидкости, аэрозоли и гели (LAG), включаемые в ручную кладь, как правило, должны быть упакованы в контейнеры объемом не более 100 мл, хотя исключения делаются для специальных диет, детских товаров и лекарств, поскольку традиционные средства обеспечения безопасности, такие как рентгеновские аппараты, не могут эффективно обнаруживать жидкие взрывчатые вещества.
https://ria.ru/20250606/pobeda-2021227767.html
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в мире, италия, германия, ирландия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Италия, Германия, Ирландия, Еврокомиссия, Евросоюз
СМИ: в ЕС поменяют главное правило перевозки ручной клади в самолетах
Euronews: в ЕС разрешат провозить до двух литров жидкости в ручной клади