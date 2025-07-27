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Исследование показало, как часто студенты пользуются ИИ на экзаменах - РИА Новости, 27.07.2025
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10:18 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/ekzamen-2031708491.html
Исследование показало, как часто студенты пользуются ИИ на экзаменах
Исследование показало, как часто студенты пользуются ИИ на экзаменах - РИА Новости, 27.07.2025
Исследование показало, как часто студенты пользуются ИИ на экзаменах
Каждый четвертый российский студент использовал нейросети при сдаче экзамена, при этом большинство обучающихся вузов считают использование искусственного... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:18:00+03:00
2025-07-27T10:18:00+03:00
общество
мтс
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Каждый четвертый российский студент использовал нейросети при сдаче экзамена, при этом большинство обучающихся вузов считают использование искусственного интеллекта (ИИ) допустимым и приемлемым на экзаменах и при подготовке экзаменационных работ, говорится в исследовании разработчика решений на базе искусственного интеллекта MWS AI (входит в МТС). "По итогам проведения опроса выяснилось, что подавляющее большинство студентов (79%) считают использование нейросетей на экзаменах и при подготовке экзаменационных работ (курсовых, дипломных и т.д.) допустимым и приемлемым. ИИ воспринимается студентами как обыденный инструмент, способный облегчить обработку информации, ускорить написание текстов и структурировать сложный материал", - сказано в исследовании. "Однако только 25% респондентов признались в том, что пользовались нейросетями непосредственно во время экзаменов", - добавляется там. Чаще всего студенты применяют нейросети для поиска информации при выполнении заданий, подготовке к семинарам и экзаменам. Каждый второй респондент использует искусственный интеллект при работе с письменными заданиями и для объяснения сложных тем. Самой популярной нейросеть у студентов является ChatGPT - он обгоняет DeepSeek более чем в два раза. При этом только 4% респондентов углубленно изучают ИИ, интересуются внутренней логикой нейросетей и принципами их обучения. Еще 44% респондентов рассказали, что имеют начальные знания в этой области. "Очевидно, что нейросети уже стали неотъемлемой частью учебного процесса. Однако вместо осуждения студентов за использование искусственного интеллекта, вузам следует посмотреть на этот вопрос с другой точки зрения. В условиях, когда от ИИ никуда не деться, именно университеты могут стать площадкой для ответственного, осознанного и эффективного взаимодействия человека и новых технологий"‎, - прокомментировал управляющий директор MTS AI Дмитрий Марков.
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общество, мтс, россия
Общество, МТС, Россия
Исследование показало, как часто студенты пользуются ИИ на экзаменах

MWS AI: каждый четвертый российский студент использовал нейросети на экзаменах

© Fotolia / picsfiveСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Fotolia / picsfive
Студенты в аудитории. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Каждый четвертый российский студент использовал нейросети при сдаче экзамена, при этом большинство обучающихся вузов считают использование искусственного интеллекта (ИИ) допустимым и приемлемым на экзаменах и при подготовке экзаменационных работ, говорится в исследовании разработчика решений на базе искусственного интеллекта MWS AI (входит в МТС).
"По итогам проведения опроса выяснилось, что подавляющее большинство студентов (79%) считают использование нейросетей на экзаменах и при подготовке экзаменационных работ (курсовых, дипломных и т.д.) допустимым и приемлемым. ИИ воспринимается студентами как обыденный инструмент, способный облегчить обработку информации, ускорить написание текстов и структурировать сложный материал", - сказано в исследовании.
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"Однако только 25% респондентов признались в том, что пользовались нейросетями непосредственно во время экзаменов", - добавляется там.
Чаще всего студенты применяют нейросети для поиска информации при выполнении заданий, подготовке к семинарам и экзаменам. Каждый второй респондент использует искусственный интеллект при работе с письменными заданиями и для объяснения сложных тем.
Самой популярной нейросеть у студентов является ChatGPT - он обгоняет DeepSeek более чем в два раза.
При этом только 4% респондентов углубленно изучают ИИ, интересуются внутренней логикой нейросетей и принципами их обучения. Еще 44% респондентов рассказали, что имеют начальные знания в этой области.
"Очевидно, что нейросети уже стали неотъемлемой частью учебного процесса. Однако вместо осуждения студентов за использование искусственного интеллекта, вузам следует посмотреть на этот вопрос с другой точки зрения. В условиях, когда от ИИ никуда не деться, именно университеты могут стать площадкой для ответственного, осознанного и эффективного взаимодействия человека и новых технологий"‎, - прокомментировал управляющий директор MTS AI Дмитрий Марков.
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