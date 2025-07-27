https://ria.ru/20250727/eksport-2031739553.html

Тайвань резко нарастил экспорт дронов

Тайвань резко нарастил экспорт дронов - РИА Новости, 27.07.2025

Тайвань резко нарастил экспорт дронов

Тайвань за полгода увеличил экспорт БПЛА на 749 процентов, передает Центральное информационное агентство страны (CNA) со ссылкой на данные таможни. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T14:25:00+03:00

2025-07-27T14:25:00+03:00

2025-07-27T17:47:00+03:00

экономика

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_88ef885e9fdecf467c1a77dea702a3f1.jpg

ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. Тайвань за полгода увеличил экспорт БПЛА на 749 процентов, передает Центральное информационное агентство страны (CNA) со ссылкой на данные таможни."Совокупная стоимость экспорта тайваньских дронов за первые шесть месяцев этого года составила 11,89 миллиона долларов США, что на 749 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.Главным покупателем тайваньских беспилотников стала Польша, на которую пришлось 54 процента от общего объема экспорта (6,48 миллиона долларов). Далее идут США, закупившие дронов на 1,549 миллиона долларов, за ними Германия — 1,458 миллиона долларов, на четвертом месте оказалась Чехия — 1,036 миллиона долларов. Как отмечает агентство со ссылкой на Совет по развитию внешней торговли Тайваня, на фоне изменения геополитической обстановки индустрия дронов в этой стране стала новой альтернативой для покупателей из Европы благодаря гибкости производства и демократическому бэкграунду. Ситуация вокруг ТайваняОфициальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны начали взаимодействовать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года, когда остров посетила теперь уже бывшая спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Пекин не раз призывал Вашингтон уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны.

https://ria.ru/20250616/tajvan-2023061556.html

https://ria.ru/20250719/japonija-2030100862.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси