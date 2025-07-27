https://ria.ru/20250727/egipet-2030914004.html

Рукопись, которую боялись брать: археологи нашли в Египте "капсулу времени"

Рукопись, которую боялись брать: археологи нашли в Египте "капсулу времени" - РИА Новости, 27.07.2025

Рукопись, которую боялись брать: археологи нашли в Египте "капсулу времени"

В катакомбах некрополя Саккары археологи сделали открытие, которое заставляет переосмыслить представления о мудрости древних цивилизаций. Рукопись, пролежавшая... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T08:30:00+03:00

2025-07-27T08:30:00+03:00

2025-07-27T08:30:00+03:00

египет

каир (город)

религия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В катакомбах некрополя Саккары археологи сделали открытие, которое заставляет переосмыслить представления о мудрости древних цивилизаций. Рукопись, пролежавшая в саркофаге пять тысячелетий, оказалась не обычной погребальной хроникой, а предупреждением будущим поколениям. Ее содержание настолько необычно, что исследователи привлекли искусственный интеллект для расшифровки. Но самую жуткую загадку преподнесла находка, обнаруженная рядом с манускриптом.Некрополь, где спят фараоныСаккара — место особое даже для Египта. Расположенный в 25 километрах к югу от Каира некрополь получил название от имени Сокара, бога мертвых и покровителя погребений. Здесь покоятся правители Древнего царства, а одиннадцать царских пирамид хранят тайны тысячелетий.При осмотре одной из гробниц ученые обнаружили папирус, лежавший глубоко в катакомбах внутри саркофага. Первый взгляд на манускрипт озадачил исследователей — текст был написан смесью ранних иероглифов и иератического письма, упрощенной формы древнеегипетской письменности.Задача расшифровки оказалась настолько сложной, что потребовалось применение алгоритмов искусственного интеллекта и технологий визуализации. Письмена той эпохи изучены фрагментарно, многие символы до сих пор остаются загадкой для египтологов.Не о мертвых, а о живыхКогда ИИ справился с переводом, выяснилось: найденная рукопись кардинально отличается от традиционных погребальных текстов. Вместо рассказа о достижениях покойного при жизни папирус содержал философские размышления о природе бытия и судьбе человечества.По данным The Jerusalem Post, манускрипт описывает "модели разрушений, которые постигли прошлые сообщества", и предполагает, что человечество неизбежно повторит те же ошибки в будущем. Центральная идея поражает современностью: каждое действие отдельного человека влияет на судьбу всего человечества.Древний автор словно обращается через тысячелетия к потомкам, предупреждая об опасности забвения уроков истории.Циклы разрушенияКлючевая концепция рукописи — идея "циклов разрушения", через которые проходили древние цивилизации. Текст содержит мрачное предостережение: если человечество не усвоит опыт предков, его ждет аналогичная участь, и "последствия будут разрушительными"."Безнравственные личности обречены на страдания после смерти, а ошибки предков повторятся вновь", — гласит одна из ключевых фраз манускрипта. Автор проводит четкую связь между поведением в земной жизни и последствиями в загробном мире.Исследователи отмечают, что такая философия циклического времени была характерна для древних цивилизаций, но редко выражалась столь ясно и категорично.Связь с апокрифамиСодержание папируса заставило ученых предположить его возможную связь с апокрифической Книгой Еноха — древним сочинением о сотворении мира и Последнем Суде. Гипотеза выглядит интригующе, учитывая, что египетский манускрипт значительно старше известных версий Книги Еноха.Если связь подтвердится, это радикально изменит представления о межкультурном обмене в древности. Получается, цивилизации обменивались сакральными знаниями задолго до появления известных историкам культурных контактов.Главный посыл расшифрованного текста — идея неизбежности исторических циклов. Древние египтяне, судя по всему, верили: человечество движется по заранее заданному пути, и только мудрость предков способна уберечь от очередной катастрофы.Предупреждение или проклятиеУченые осторожны в выводах — возможно, перед ними аллегория, а не буквальное пророчество. Конкретики в предсказаниях нет, не ясно, какие именно катастрофы имеются в виду.Но даже как философский трактат находка ценна — она показывает глубину религиозных и этических представлений пятитысячелетней давности.Тайна кричащей мумииСамую жуткую загадку преподнесла другая находка в том же некрополе. Археологи обнаружили черепа мумий, один из которых принадлежал так называемой "кричащей мумии" — трупу с лицом, искаженным от ужаса.Исследователи предполагают: этот человек умер в муках, возможно, став жертвой насилия или — если верить в мистику — проклятия. Рот мертвеца застыл в крике, глазницы расширены, черты лица выражают невыразимый ужас.Совпадение это или нет, но "кричащая мумия" была найдена в том же комплексе, что и предупреждающий манускрипт. Некоторые исследователи не исключают: именно этот человек и был автором "ужасающего послания".Если так, то получается страшная история: прозорливец, предупреждавший человечество о грядущих бедствиях, сам стал жертвой, возможно, погребенной заживо. И его последний крик ужаса эхом отозвался через пять тысяч лет, напоминая — некоторые истины слишком опасны для их носителей.

египет

каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, каир (город), религия, аналитика - религия и мировоззрение