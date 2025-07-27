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Рукопись, которую боялись брать: археологи нашли в Египте "капсулу времени" - РИА Новости, 27.07.2025
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08:30 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/egipet-2030914004.html
Рукопись, которую боялись брать: археологи нашли в Египте "капсулу времени"
Рукопись, которую боялись брать: археологи нашли в Египте "капсулу времени" - РИА Новости, 27.07.2025
Рукопись, которую боялись брать: археологи нашли в Египте "капсулу времени"
В катакомбах некрополя Саккары археологи сделали открытие, которое заставляет переосмыслить представления о мудрости древних цивилизаций. Рукопись, пролежавшая... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T08:30:00+03:00
2025-07-27T08:30:00+03:00
египет
каир (город)
религия
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В катакомбах некрополя Саккары археологи сделали открытие, которое заставляет переосмыслить представления о мудрости древних цивилизаций. Рукопись, пролежавшая в саркофаге пять тысячелетий, оказалась не обычной погребальной хроникой, а предупреждением будущим поколениям. Ее содержание настолько необычно, что исследователи привлекли искусственный интеллект для расшифровки. Но самую жуткую загадку преподнесла находка, обнаруженная рядом с манускриптом.Некрополь, где спят фараоныСаккара — место особое даже для Египта. Расположенный в 25 километрах к югу от Каира некрополь получил название от имени Сокара, бога мертвых и покровителя погребений. Здесь покоятся правители Древнего царства, а одиннадцать царских пирамид хранят тайны тысячелетий.При осмотре одной из гробниц ученые обнаружили папирус, лежавший глубоко в катакомбах внутри саркофага. Первый взгляд на манускрипт озадачил исследователей — текст был написан смесью ранних иероглифов и иератического письма, упрощенной формы древнеегипетской письменности.Задача расшифровки оказалась настолько сложной, что потребовалось применение алгоритмов искусственного интеллекта и технологий визуализации. Письмена той эпохи изучены фрагментарно, многие символы до сих пор остаются загадкой для египтологов.Не о мертвых, а о живыхКогда ИИ справился с переводом, выяснилось: найденная рукопись кардинально отличается от традиционных погребальных текстов. Вместо рассказа о достижениях покойного при жизни папирус содержал философские размышления о природе бытия и судьбе человечества.По данным The Jerusalem Post, манускрипт описывает "модели разрушений, которые постигли прошлые сообщества", и предполагает, что человечество неизбежно повторит те же ошибки в будущем. Центральная идея поражает современностью: каждое действие отдельного человека влияет на судьбу всего человечества.Древний автор словно обращается через тысячелетия к потомкам, предупреждая об опасности забвения уроков истории.Циклы разрушенияКлючевая концепция рукописи — идея "циклов разрушения", через которые проходили древние цивилизации. Текст содержит мрачное предостережение: если человечество не усвоит опыт предков, его ждет аналогичная участь, и "последствия будут разрушительными"."Безнравственные личности обречены на страдания после смерти, а ошибки предков повторятся вновь", — гласит одна из ключевых фраз манускрипта. Автор проводит четкую связь между поведением в земной жизни и последствиями в загробном мире.Исследователи отмечают, что такая философия циклического времени была характерна для древних цивилизаций, но редко выражалась столь ясно и категорично.Связь с апокрифамиСодержание папируса заставило ученых предположить его возможную связь с апокрифической Книгой Еноха — древним сочинением о сотворении мира и Последнем Суде. Гипотеза выглядит интригующе, учитывая, что египетский манускрипт значительно старше известных версий Книги Еноха.Если связь подтвердится, это радикально изменит представления о межкультурном обмене в древности. Получается, цивилизации обменивались сакральными знаниями задолго до появления известных историкам культурных контактов.Главный посыл расшифрованного текста — идея неизбежности исторических циклов. Древние египтяне, судя по всему, верили: человечество движется по заранее заданному пути, и только мудрость предков способна уберечь от очередной катастрофы.Предупреждение или проклятиеУченые осторожны в выводах — возможно, перед ними аллегория, а не буквальное пророчество. Конкретики в предсказаниях нет, не ясно, какие именно катастрофы имеются в виду.Но даже как философский трактат находка ценна — она показывает глубину религиозных и этических представлений пятитысячелетней давности.Тайна кричащей мумииСамую жуткую загадку преподнесла другая находка в том же некрополе. Археологи обнаружили черепа мумий, один из которых принадлежал так называемой "кричащей мумии" — трупу с лицом, искаженным от ужаса.Исследователи предполагают: этот человек умер в муках, возможно, став жертвой насилия или — если верить в мистику — проклятия. Рот мертвеца застыл в крике, глазницы расширены, черты лица выражают невыразимый ужас.Совпадение это или нет, но "кричащая мумия" была найдена в том же комплексе, что и предупреждающий манускрипт. Некоторые исследователи не исключают: именно этот человек и был автором "ужасающего послания".Если так, то получается страшная история: прозорливец, предупреждавший человечество о грядущих бедствиях, сам стал жертвой, возможно, погребенной заживо. И его последний крик ужаса эхом отозвался через пять тысяч лет, напоминая — некоторые истины слишком опасны для их носителей.
египет
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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египет, каир (город), религия, аналитика - религия и мировоззрение
Египет, Каир (город), Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение

Рукопись, которую боялись брать: археологи нашли в Египте "капсулу времени"

© Фото : пресс-служба министерства по делам памятников древности Египта"Кричащая мумия" сына древнеегипетского фараона XX династии Рамзеса III Пентаура
Кричащая мумия сына древнеегипетского фараона XX династии Рамзеса III Пентаура - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : пресс-служба министерства по делам памятников древности Египта
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В катакомбах некрополя Саккары археологи сделали открытие, которое заставляет переосмыслить представления о мудрости древних цивилизаций. Рукопись, пролежавшая в саркофаге пять тысячелетий, оказалась не обычной погребальной хроникой, а предупреждением будущим поколениям. Ее содержание настолько необычно, что исследователи привлекли искусственный интеллект для расшифровки. Но самую жуткую загадку преподнесла находка, обнаруженная рядом с манускриптом.

Некрополь, где спят фараоны

Саккара — место особое даже для Египта. Расположенный в 25 километрах к югу от Каира некрополь получил название от имени Сокара, бога мертвых и покровителя погребений. Здесь покоятся правители Древнего царства, а одиннадцать царских пирамид хранят тайны тысячелетий.
© Getty Images / Anadolu/Nurettin BoydakМужчина светит фонариком на древнее изображение на стене в пирамиде в Саккаре
Мужчина светит фонариком на древнее изображение на стене в пирамиде в Саккаре - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Nurettin Boydak
Мужчина светит фонариком на древнее изображение на стене в пирамиде в Саккаре
При осмотре одной из гробниц ученые обнаружили папирус, лежавший глубоко в катакомбах внутри саркофага. Первый взгляд на манускрипт озадачил исследователей — текст был написан смесью ранних иероглифов и иератического письма, упрощенной формы древнеегипетской письменности.
Задача расшифровки оказалась настолько сложной, что потребовалось применение алгоритмов искусственного интеллекта и технологий визуализации. Письмена той эпохи изучены фрагментарно, многие символы до сих пор остаются загадкой для египтологов.

Не о мертвых, а о живых

Когда ИИ справился с переводом, выяснилось: найденная рукопись кардинально отличается от традиционных погребальных текстов. Вместо рассказа о достижениях покойного при жизни папирус содержал философские размышления о природе бытия и судьбе человечества.
© Getty Images / rhkamenСаккара
Саккара - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / rhkamen
Саккара
По данным The Jerusalem Post, манускрипт описывает "модели разрушений, которые постигли прошлые сообщества", и предполагает, что человечество неизбежно повторит те же ошибки в будущем. Центральная идея поражает современностью: каждое действие отдельного человека влияет на судьбу всего человечества.
Древний автор словно обращается через тысячелетия к потомкам, предупреждая об опасности забвения уроков истории.

Циклы разрушения

Ключевая концепция рукописи — идея "циклов разрушения", через которые проходили древние цивилизации. Текст содержит мрачное предостережение: если человечество не усвоит опыт предков, его ждет аналогичная участь, и "последствия будут разрушительными".
CC BY 4.0 / DOI Foundation (cropped) / Радиологическое изображение мумии кричащей женщины, полученное в ходе исследования
Радиологическое изображение мумии кричащей женщины, полученное в ходе исследования - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
CC BY 4.0 / DOI Foundation (cropped) /
Радиологическое изображение мумии кричащей женщины, полученное в ходе исследования
"Безнравственные личности обречены на страдания после смерти, а ошибки предков повторятся вновь", — гласит одна из ключевых фраз манускрипта. Автор проводит четкую связь между поведением в земной жизни и последствиями в загробном мире.
Исследователи отмечают, что такая философия циклического времени была характерна для древних цивилизаций, но редко выражалась столь ясно и категорично.

Связь с апокрифами

Содержание папируса заставило ученых предположить его возможную связь с апокрифической Книгой Еноха — древним сочинением о сотворении мира и Последнем Суде. Гипотеза выглядит интригующе, учитывая, что египетский манускрипт значительно старше известных версий Книги Еноха.
Если связь подтвердится, это радикально изменит представления о межкультурном обмене в древности. Получается, цивилизации обменивались сакральными знаниями задолго до появления известных историкам культурных контактов.
© Depositphotos.com / Alevtina ZibarevaСвитки Мертвого моря, найденные в пещерах Кумрана, Израиль
Свитки Мертвого моря, найденные в пещерах Кумрана, Израиль - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Depositphotos.com / Alevtina Zibareva
Свитки Мертвого моря, найденные в пещерах Кумрана, Израиль
Главный посыл расшифрованного текста — идея неизбежности исторических циклов. Древние египтяне, судя по всему, верили: человечество движется по заранее заданному пути, и только мудрость предков способна уберечь от очередной катастрофы.

Предупреждение или проклятие

Ученые осторожны в выводах — возможно, перед ними аллегория, а не буквальное пророчество. Конкретики в предсказаниях нет, не ясно, какие именно катастрофы имеются в виду.
Но даже как философский трактат находка ценна — она показывает глубину религиозных и этических представлений пятитысячелетней давности.
© Depositphotos.com / Mikael DamkierПирамида Хеопса
Пирамида Хеопса - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Depositphotos.com / Mikael Damkier
Пирамида Хеопса

Тайна кричащей мумии

Самую жуткую загадку преподнесла другая находка в том же некрополе. Археологи обнаружили черепа мумий, один из которых принадлежал так называемой "кричащей мумии" — трупу с лицом, искаженным от ужаса.
Исследователи предполагают: этот человек умер в муках, возможно, став жертвой насилия или — если верить в мистику — проклятия. Рот мертвеца застыл в крике, глазницы расширены, черты лица выражают невыразимый ужас.
CC BY 4.0 / DOI Foundation (cropped) / Мумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари
Мумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
CC BY 4.0 / DOI Foundation (cropped) /
Мумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари
Совпадение это или нет, но "кричащая мумия" была найдена в том же комплексе, что и предупреждающий манускрипт. Некоторые исследователи не исключают: именно этот человек и был автором "ужасающего послания".
Если так, то получается страшная история: прозорливец, предупреждавший человечество о грядущих бедствиях, сам стал жертвой, возможно, погребенной заживо. И его последний крик ужаса эхом отозвался через пять тысяч лет, напоминая — некоторые истины слишком опасны для их носителей.
 
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