https://ria.ru/20250727/efimov-2031518120.html
Ефимов: на северо-востоке Москвы возведут школы и производственные объекты
Ефимов: на северо-востоке Москвы возведут школы и производственные объекты - РИА Новости, 27.07.2025
Ефимов: на северо-востоке Москвы возведут школы и производственные объекты
На северо-востоке Москвы в рамках реализации 13 масштабных инвестпроектов (МаИП) возведут производства и школы, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:12:00+03:00
2025-07-27T14:12:00+03:00
2025-07-27T14:27:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. На северо-востоке Москвы в рамках реализации 13 масштабных инвестпроектов (МаИП) возведут производства и школы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас на территории Северо-Восточного административного округа девелоперы и застройщики реализуют 13 МаИП, для которых выделены участки общей площадью более 28 гектаров. На них возведут около 330 тысяч квадратных метров различной недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Больше всего площадок на северо-востоке столицы выделено для возведения производств – на разных этапах реализуется шесть проектов, указывается в сообщении.В нем отмечается, что для строительства производственной недвижимости город предоставил около 20 гектаров земли по льготной ставке один рубль в год. Например, появятся производства по пошиву одежды и выпуску ортопедических медицинского изделий.Механизм масштабных инвестиционных проектов действует в столице с 2016 года.
https://ria.ru/20250724/efimov-2030946011.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: на северо-востоке Москвы возведут школы и производственные объекты
Ефимов: на северо-востоке Москвы возведут школы и производства в рамках МаИП
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. На северо-востоке Москвы в рамках реализации 13 масштабных инвестпроектов (МаИП) возведут производства и школы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сейчас на территории Северо-Восточного административного округа девелоперы и застройщики реализуют 13 МаИП, для которых выделены участки общей площадью более 28 гектаров. На них возведут около 330 тысяч квадратных метров различной недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Больше всего площадок на северо-востоке столицы выделено для возведения производств – на разных этапах реализуется шесть проектов, указывается в сообщении.
В нем отмечается, что для строительства производственной недвижимости город предоставил около 20 гектаров земли по льготной ставке один рубль в год. Например, появятся производства по пошиву одежды и выпуску ортопедических медицинского изделий.
Механизм масштабных инвестиционных проектов действует в столице с 2016 года.