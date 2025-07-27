https://ria.ru/20250727/efimov-2031515547.html

Ефимов: жители четырех домов в Южном Бутове осматривают жилье по реновации

Ефимов: жители четырех домов в Южном Бутове осматривают жилье по реновации - РИА Новости, 27.07.2025

Ефимов: жители четырех домов в Южном Бутове осматривают жилье по реновации

Жители четырех домов в Южном Бутове начали осматривать квартиры в новостройках, возведенных по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 27.07.2025

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москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Жители четырех домов в Южном Бутове начали осматривать квартиры в новостройках, возведенных по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, под заселение передали новостройку по адресу: Чечерский проезд, 28, корпуса 1 и 2."Туда переедут 630 жителей четырех старых домов на 1-й Мелитопольской улице и в Джанкойском проезде. На первом этаже новостройки открыт центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем интересующим вопросам, касающимся переезда", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В том числе можно будет воспользоваться сервисом "Переезд по программе реновации", указывается в сообщении.В нем уточняется, что всего в двух корпусах ЖК в Чечерском проезде – 371 квартира на 22 тысячи квадратных метров, в том числе четыре адаптированы для маломобильных жильцов.Ранее мэр города Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации программы реновации.

https://ria.ru/20250723/efimov-2030723935.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)