https://ria.ru/20250727/efimov-2031515547.html
Ефимов: жители четырех домов в Южном Бутове осматривают жилье по реновации
Ефимов: жители четырех домов в Южном Бутове осматривают жилье по реновации - РИА Новости, 27.07.2025
Ефимов: жители четырех домов в Южном Бутове осматривают жилье по реновации
Жители четырех домов в Южном Бутове начали осматривать квартиры в новостройках, возведенных по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:12:00+03:00
2025-07-27T12:12:00+03:00
2025-07-27T12:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Жители четырех домов в Южном Бутове начали осматривать квартиры в новостройках, возведенных по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, под заселение передали новостройку по адресу: Чечерский проезд, 28, корпуса 1 и 2."Туда переедут 630 жителей четырех старых домов на 1-й Мелитопольской улице и в Джанкойском проезде. На первом этаже новостройки открыт центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем интересующим вопросам, касающимся переезда", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В том числе можно будет воспользоваться сервисом "Переезд по программе реновации", указывается в сообщении.В нем уточняется, что всего в двух корпусах ЖК в Чечерском проезде – 371 квартира на 22 тысячи квадратных метров, в том числе четыре адаптированы для маломобильных жильцов.Ранее мэр города Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации программы реновации.
https://ria.ru/20250723/efimov-2030723935.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: жители четырех домов в Южном Бутове осматривают жилье по реновации
Ефимов: жители четырех домов в Южном Бутове осматривают квартиры по реновации
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Жители четырех домов в Южном Бутове начали осматривать квартиры в новостройках, возведенных по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, под заселение передали новостройку по адресу: Чечерский проезд, 28, корпуса 1 и 2.
"Туда переедут 630 жителей четырех старых домов на 1-й Мелитопольской улице и в Джанкойском проезде. На первом этаже новостройки открыт центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем интересующим вопросам, касающимся переезда", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В том числе можно будет воспользоваться сервисом "Переезд по программе реновации", указывается в сообщении.
В нем уточняется, что всего в двух корпусах ЖК в Чечерском проезде – 371 квартира на 22 тысячи квадратных метров, в том числе четыре адаптированы для маломобильных жильцов.
Ранее мэр города Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации программы реновации.