В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами
В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами, данные о пострадавших уточняют
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/TelegramПоследствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
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УФА, 27 июл - РИА Новости. Автобус, перевозивший сорок пассажиров, опрокинулся в Башкирии, информация о возможных пострадавших уточняется, сообщает ГИБДД по региону.
По данным Госавтоинспекции Башкирии, авария произошла в Кигинском районе на 35 километре автодороги Малояз-Верхние Киги.
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/TelegramПоследствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
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"По предварительным данным, 38-летний житель Удмуртской Республики, управляя автобусом "Higer" не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По пострадавшим информация уточняется", - следует из релиза.
Отмечается, что в автобусе находились 40 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.
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