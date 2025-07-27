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В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами - РИА Новости, 27.07.2025
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16:04 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/dtp-2031755676.html
В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами
В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами - РИА Новости, 27.07.2025
В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами
Автобус, перевозивший сорок пассажиров, опрокинулся в Башкирии, информация о возможных пострадавших уточняется, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:04:00+03:00
2025-07-27T16:04:00+03:00
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
гибдд мвд рф
республика башкортостан
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УФА, 27 июл - РИА Новости. Автобус, перевозивший сорок пассажиров, опрокинулся в Башкирии, информация о возможных пострадавших уточняется, сообщает ГИБДД по региону. По данным Госавтоинспекции Башкирии, авария произошла в Кигинском районе на 35 километре автодороги Малояз-Верхние Киги. &quot;По предварительным данным, 38-летний житель Удмуртской Республики, управляя автобусом &quot;Higer&quot; не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По пострадавшим информация уточняется&quot;, - следует из релиза.Отмечается, что в автобусе находились 40 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.
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происшествия, удмуртская республика (удмуртия), гибдд мвд рф, республика башкортостан
Происшествия, Удмуртская Республика (Удмуртия), ГИБДД МВД РФ, Республика Башкортостан
В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами

В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами, данные о пострадавших уточняют

© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/TelegramПоследствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/Telegram
Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
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УФА, 27 июл - РИА Новости. Автобус, перевозивший сорок пассажиров, опрокинулся в Башкирии, информация о возможных пострадавших уточняется, сообщает ГИБДД по региону.
По данным Госавтоинспекции Башкирии, авария произошла в Кигинском районе на 35 километре автодороги Малояз-Верхние Киги.
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/TelegramПоследствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/Telegram
Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
«

"По предварительным данным, 38-летний житель Удмуртской Республики, управляя автобусом "Higer" не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По пострадавшим информация уточняется", - следует из релиза.

Отмечается, что в автобусе находились 40 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.
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ПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)ГИБДД МВД РФРеспублика Башкортостан
 
 
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