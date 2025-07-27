https://ria.ru/20250727/dtp-2031755676.html

В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами

В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами - РИА Новости, 27.07.2025

В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами

Автобус, перевозивший сорок пассажиров, опрокинулся в Башкирии, информация о возможных пострадавших уточняется, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T16:04:00+03:00

2025-07-27T16:04:00+03:00

2025-07-27T16:04:00+03:00

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

гибдд мвд рф

республика башкортостан

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УФА, 27 июл - РИА Новости. Автобус, перевозивший сорок пассажиров, опрокинулся в Башкирии, информация о возможных пострадавших уточняется, сообщает ГИБДД по региону. По данным Госавтоинспекции Башкирии, авария произошла в Кигинском районе на 35 километре автодороги Малояз-Верхние Киги. "По предварительным данным, 38-летний житель Удмуртской Республики, управляя автобусом "Higer" не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По пострадавшим информация уточняется", - следует из релиза.Отмечается, что в автобусе находились 40 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

https://ria.ru/20250719/dagestan-2030174643.html

удмуртская республика (удмуртия)

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, удмуртская республика (удмуртия), гибдд мвд рф, республика башкортостан