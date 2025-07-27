https://ria.ru/20250727/dagestan-2031732369.html

Глава Дагестана пообещал обеспечить жителей республики энергоснабжением

Глава Дагестана пообещал обеспечить жителей республики энергоснабжением - РИА Новости, 27.07.2025

Глава Дагестана пообещал обеспечить жителей республики энергоснабжением

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал жителям республики сделать качественное энергоснабжение естественным условием жизни. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T13:40:00+03:00

2025-07-27T13:40:00+03:00

2025-07-27T13:40:00+03:00

республика дагестан

махачкала

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 27 июл — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал жителям республики сделать качественное энергоснабжение естественным условием жизни. Ранее министерство энергетики и тарифов Дагестана сообщало, что из-за возгорания в кабельных каналах без электричества остались более 86 тысяч человек, проживающих в центральной части Махачкалы. Сейчас, по информации ведомства, электроснабжение полностью восстановлено. "Всё, что я могу обещать нашим жителям, – мы не остановимся, и я не сдамся, пока качественное энергоснабжение не станет для вас естественным условием жизни!", — написал Меликов в своем Telegram-канале. Глава Дагестана отметил, что "правительство должно усилить контроль за ситуацией", а "Дагэнерго" необходимо лучше взаимодействовать с населением. По его мнению, качество обратной связи этой компании, особенно в условиях отключений, "пока не выдерживает критики". Меликов также сообщил, что с учётом жары система работает на пределе – за последние 10 дней в Дагестане шесть раз превышался максимальный уровень нагрузки, что является рекордным показателем за последние годы. "Я неоднократно поднимал вопрос нашего энергетического комплекса на федеральном уровне, в том числе предлагал начать реализацию комплексной программы развития энергосистемы региона. Все эти решения принимаются, но не так быстро, как нам всем хотелось бы", — написал он.

https://ria.ru/20250726/chp-2031623148.html

https://ria.ru/20250725/sud-2031540942.html

республика дагестан

махачкала

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республика дагестан, махачкала, сергей меликов