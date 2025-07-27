https://ria.ru/20250727/chp-2031791453.html

В Феодосии локализовали лесной пожар

В Феодосии локализовали лесной пожар - РИА Новости, 27.07.2025

В Феодосии локализовали лесной пожар

Спасатели и лесоохрана локализовали пожар в 100 метрах от жилой застройки в Феодосии на площади 2,3 гектара, сообщили в ГУ МЧС республики. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T20:29:00+03:00

2025-07-27T20:29:00+03:00

2025-07-27T20:29:00+03:00

происшествия

феодосия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Спасатели и лесоохрана локализовали пожар в 100 метрах от жилой застройки в Феодосии на площади 2,3 гектара, сообщили в ГУ МЧС республики. Лесной пожар тушат в Феодосии, горят сухая растительность и лесная подстилка на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщила ранее пресс-служба МЧС республики Крым. "Перехода огня на город Феодосию не допущено. Огонь остановлен на расстоянии 100 метров. Всего к ликвидации пожара привлечено 190 человек, 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России", - сообщили в пресс-службе. В ГУ МЧС уточнили, что площадь пожара составила 2,3 гектара. Огонь распространялся в районе горы Лысая в Феодосии.

https://ria.ru/20250727/krym-2031774803.html

феодосия

республика крым

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происшествия, феодосия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш