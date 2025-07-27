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Британия начала разработку беспилотных аэростатов для разведки
Британия начала разработку беспилотных аэростатов для разведки - РИА Новости, 27.07.2025
Британия начала разработку беспилотных аэростатов для разведки
Министерство обороны Великобритании разрабатывает беспилотные аэростаты для проведения миссий по разведке, говорится в публикации на сайте министерства обороны... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:05:00+03:00
2025-07-27T18:05:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании разрабатывает беспилотные аэростаты для проведения миссий по разведке, говорится в публикации на сайте министерства обороны страны. "Министерство обороны Великобритании разрабатывает возможности использования беспилотных высотных аэростатов для проведения разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных миссий (разведка расположения сил противника - ред.), укрепляя национальную безопасность и реализуя правительственный "План перемен", - говорится в сообщении на сайте минобороны. По данным ведомства, аэростаты были опробованы в американском штате Южная Дакота ранее в этом году. Тестируемые шары могут преодолевать более двух тысяч морских миль на высоте от 18 тысяч до более 24 тысяч метров. Минобороны также добавляет, что аппараты могут переносить грузы до трех килограмм, что позволяет им работать непрерывно более пяти дней. Ведомство указывает, что аэростаты разрабатывались британской компанией Voltitude совместно с британским производителем электроники Landguard Systems и американской компанией Aerostar.
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в мире, великобритания, южная дакота
В мире, Великобритания, Южная Дакота
Британия начала разработку беспилотных аэростатов для разведки
Минобороны Великобритании начало разработку беспилотных аэростатов для разведки